OnePlus 13T lek belooft indrukwekkende specificaties

OnePlus zal binnenkort met de OnePlus 13T komen. De nieuwe smartphone kwam eerder al in het geruchtencircuit voorbij. Nu komen we nog meer specificaties te weten van het nieuwe toestel. En de verwachtingen zijn hooggespannen.

OnePlus 13T opnieuw in het nieuws

De nieuwe OnePlus 13T zal binnenkort aankondigen, zo is de verwachting. In de afgelopen tijd kwam al het nodige nieuws naar buiten. Nu gaat het over de specificaties van de nieuw te verwachten smartphone. De OnePlus 13T lijkt veel van de eigenschappen van de OnePlus 13 te delen, maar dan in een meer compactere behuizing.

De eerdere generaties T-serie smartphones waren niet kleiner

Naar verluidt zou de smartphone ook specificaties delen met de aankomende Oppo Find X8s. Gesproken wordt over een 6,3 inch 1,5K AMOLED-scherm met een 120Hz beeldverversing. We verwachten een Snapdragon 8 Elite processor en een dual-camera met 50MP camera’s.

Opvallend is de aanwezigheid van een 6200 mAh batterij, waarmee het één van de grootste batterijen krijgt die we ooit in een smartphone hebben gezien, zeker voor een compact toestel. De OnePlus 13 zelf heeft een 6000 mAh batterij, waarmee het ook al een flinke capaciteit biedt. Wanneer we de nieuwe OnePlus 13T kunnen verwachten is niet bekend.