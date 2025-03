OnePlus 13T: nieuw ‘kleintje’ krijgt nog grotere batterij

Al eerder gingen er berichten rond over een nieuwe ‘mini-smartphone’ van OnePlus, en nu komt er wederom een bericht binnen. De OnePlus 13T zal de naam waarschijnlijk worden, en deze krijgt een gigantische batterij.

Enorme accu voor OnePlus 13T

OnePlus heeft eerder dit jaar de OnePlus 13 aangekondigd; een smartphone waarover we lovend waren in de OnePlus 13 review. Er wordt echter gewerkt aan een kleinere variant, en die zou de naam OnePlus 13T meekrijgen. Het toestel zal beschikken over de Snapdragon 8 Elite chipset en een 6,3 inch AMOLED-scherm. Het grootste nieuws zit hem echter in de batterij van de telefoon.

Volgens recente geruchten uit China krijgt de OnePlus 13T een batterijcapaciteit van maar liefst 6200 mAh. Dit is bijzonder, aangezien de grotere OnePlus 13 een 6000 mAh-batterij bevat. Daarnaast ondersteunt de batterij 80W bekabeld opladen, wat ervoor zorgt dat het toestel snel weer volgeladen is. Gesproken wordt verder over een glazen achterkant, metalen frame en een mogelijke release in april.

Over de opstelling van de camera is nog enige onduidelijkheid. Volgens eerdere geruchten zou de OnePlus 13T beschikken over een 50 megapixel hoofdcamera en een 50 megapixel telefotolens met 2x optische zoom. Een andere mogelijkheid is dat er nog een 8 megapixel ultragroothoekcamera aan wordt toegevoegd, maar dit is nog niet bevestigd. De details krijgen we waarschijnlijk volgende maand te horen. OnePlus zelf heeft nog niet op de berichten gereageerd.