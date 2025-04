OnePlus 13T verschijnt op foto’s: krijgt nieuwe cameramodule

Later deze maand zou OnePlus de nieuwe OnePlus 13T willen presenteren. Voor het eerst krijgen we nu een beeld bij de nieuwe telefoon. Het merk is al meermaals in het nieuws geweest met het toestel. Wat is OnePlus van plan met het nieuwe toestel?

OnePlus 13T in beeld

De OnePlus 13T verschijnt later deze maand, en voor het eerst krijgen we een helder beeld van het nieuwe ontwerp. Op het Chinese platform Weibo deelde leaker Digital Chat Station een afbeelding die de visuele koers van het toestel onthult. Opvallend is vooral de vernieuwde cameramodule: een vierkant ontwerp met twee cameralenzen en een flitser aan de zijkant. Het doet denken aan de Pixel 9 Pro Fold en vormt een duidelijke breuk met de eerdere ontwerpen van OnePlus-modellen. Het toestel doet ook vrijwel totaal niet denken aan de OnePlus 13.

Het nieuwe ontwerp gaat gepaard met een focus op balans – letterlijk. In een reeks beelden en video’s die rondgaan op sociale media, laat OnePlus zien hoe het toestel fysiek in balans is. In een van de video’s balanceert iemand de OnePlus 13T moeiteloos op een vinger en draait hem zelfs rond. Ook Louis Lee van OnePlus toonde een afbeelding van het toestel rustend op een pen, waarbij hij verklaarde dat de telefoon een “50:50-balans” heeft.

Ondanks het kleinere formaat ten opzichte van de OnePlus 13, blijft de 13T beschikken over dezelfde grote batterij. Daarmee mikt het merk op gebruikers die het beste van twee werelden zoeken: draagbaarheid en uithoudingsvermogen. We zien een zwarte smartphone, maar er zou ook een grijze en een roze kleur terug.

Vanmorgen heeft OnePlus zelf op haar Telegram-kanaal ook een foto gedeeld van de nieuwe smartphone. De OnePlus 13T zal in China aangekondigd worden op 24 april. In de foto staat het beeldmerk van ColorOS. Het lijkt er vooralsnog nu niet op dat deze telefoon dus (direct) ook wereldwijd beschikbaar komt. ColorOS kennen we hier van Oppo, dat hetzelfde moederbedrijf heeft als OnePlus. In China worden OnePlus toestellen van ColorOS voorzien; in Europa is dat OxygenOS.

Benieuwd wat we van de OnePlus 13 vinden? Lees de uitgebreide OnePlus 13 review.