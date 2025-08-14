OnePlus Pad Lite uitgebracht in Nederland: complete tablet voor 229 euro

OnePlus heeft haar nieuwste tablet uitgebracht op de Nederlandse markt. Voor minder dan 250 euro heb je de OnePlus Pad Lite in huis. Deze betaalbare tablet heeft een flink scherm en draait natuurlijk op Android.

OnePlus Pad Lite verkrijgbaar

De OnePlus Pad Lite is vanaf vandaag verkrijgbaar in ons land. De fabrikant kwam eerder met de aankondiging. Toen werden ook de Buds 4 en een kleinere smartwatch voorgesteld. Eerder publiceerden we al de OnePlus Buds 4 review van deze earbuds. De nieuwe OnePlus Pad Lite is interessant voor degenen die op zoek zijn naar een Andorid-ervaring op een groter scherm, maar niet de hoofdprijs willen betalen voor een tablet. Hiermee lijkt OnePlus de concurrentie aan te gaan met de Galaxy Tab A-serie van Samsung.

OnePlus biedt met de OnePlus Pad Lite een tablet met een 11,0 inch groot LCD-scherm. Deze levert een resolutie van 1920 x 1200 pixels en een verversingssnelheid van maximaal 90Hz. De tablet is 7,39 millimeter dik en weegt ongeveer 530 gram. Er is een 9340 mAh batterij die je met 33W kunt opladen. Aan boord vinden we de MediaTek Helio G100 chipset, samen met 6GB RAM met 128GB opslagruimte. Kies je voor het LTE-model met 4G-verbinding, dan krijg je 8GB aan werkgeheugen. Er is WiFi (5GHz) en Bluetooth 5.4. OnePlus voorziet je met de tablet verder van een 5 megapixel camera aan zowel de voor- als aan de achterzijde van het apparaat.

Voor de OnePlus Pad Lite komt de adviesprijs uit op 229 euro. Je kunt hem direct aanschaffen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt.