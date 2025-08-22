Poco M7 aangekondigd met 7000 mAh batterij voor 170 euro

Poco is het dochtermerk van Xiaomi, en die fabrikant heeft de nieuwe Poco M7 aangekondigd. Eerder kwam het al met de Pro-versie, nu dus met de Poco M7. Het toestel heeft een 7000 mAh batterij. Toch is niet alles even rooskleurig.

Poco M7 is officieel

Na de Poco M7 Pro is het nu de beurt aan de Poco M7. Het toestel is interessant voor als je op zoek bent naar een betaalbaar toestel met een lang uithoudingsvermogen. Het dochtermerk van Xiaomi geeft de telefoon een 7000 mAh batterij mee, met . De flinke accucapaciteit moet ervoor zorgen dat je met gemak twee dagen op één lading moet redden. Het opladen kan met 33W en er is 18W omgekeerd laden.

De smartphone van Poco biedt een Full-HD+ beeldscherm met een grootte van 6,9 inch. Hierdoor heb je een flink scherm voor je, welke overweg kan met een variabele verversingssnelheid met een maximum van 144 Hz. Aan boord is de Snapdragon 685 chipset. Deze chipset komt echter uit 2023, dus is niet de meest recente. Dit betekent dan ook dat er enkel ondersteuning is voor het 4G-netwerk. Poco biedt een versie met 6GB RAM + 128GB opslagruimte of 8GB RAM met 256GB geheugen.

Voor het maken van foto’s biedt de Poco M7 een 50 megapixel hoofdcamera, met nog een niet nader genoemde lens. Tevens is er een 8 megapixel front-camera aanwezig. De smartphone biedt IP64-certificering, heeft een vingerafdrukscanner aan de zijkant en biedt NFC. Je kunt kiezen uit een blauwe of zwarte kleur, of gaan voor de zilveren met blauw-rode rand. De prijs komt uit op 169,90 euro en de telefoon is binnenkort breed beschikbaar.