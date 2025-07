Betaalbare Poco M7 Pro krijgt Android 15-update

Poco stelt een nieuwe update beschikbaar voor de Poco M7 Pro. De betaalbare mid-end smartphone van het Chinese merk, krijgt een nieuwe versie aangeboden. Beschikbaar is de update naar Android 15, met HyperOS 2.

Android 15 voor Poco M7 Pro

Poco heeft verschillende smartphones in het portfolio, waaronder de Poco M7 Pro. Deze smartphone kun je kopen voor zo’n 200 euro. Het toestel verscheen in april met Android 14 op de markt. Toen vonden we het al jammer dat er niet gelijk voor Android 15 gekozen is. Maar nu is het moment daar, dat Poco de update beschikbaar stelt naar Android 15, samen met HyperOS2.

DroidApp-lezer Oscar laat weten dat zijn smartphone de update heeft mogen ontvangen. De changelog meldt een flinke waslijst aan nieuwe functies en verbeteringen. Toch is niet alles even perfect. Oscar meldt dat er een nieuwe schermindeling is, waarbij de keuze beperkt is tot een rasterindeling van 4×6, 4×7 en 5×9. Hij heeft dit opgelost met een andere launcher. De changelog meldt ook verbeteringen in de toegankelijkheid en systeemanimaties en bovengenoemde verbeteringen. De update is 5,2GB groot en wordt vanaf nu aangeboden voor het toestel.