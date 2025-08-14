ING app update beschikbaar met nieuwe functie ‘Spaarslot’

ING kwam vorige week in het nieuws met een naamsverandering voor de applicatie. Niet meer ING Bankieren, maar simpelweg ING is de naam van de app. De nieuwe update die nu beschikbaar is, brengt verschillende nieuwe functies, zoals het Spaarslot.

Update voor ING app

In de Google Play Store staat een update klaar voor de ING app. Met de nieuwe versie van de applicatie wordt allereerst de geplande naamsverandering doorgevoerd. Dit betekent dat je de applicatie elders in het menu met apps tegenkomt. Voorheen was dit bij de ‘B’ van Bankieren, na de update staat deze bij de ‘I’ van ING. De naamsverandering moet ervoor zorgen dat je de app sneller terug kunt vinden, zo geeft ING aan.

De nieuwe update brengt echter nog meer veranderingen. Na het installeren van de update krijg je een tour door de nieuwe app. Daarin worden verschillende nieuwe functies uitgelicht. ING laat je nu makkelijker je privacy-voorkeuren aanpassen. Dit kan met de regelaar bovenin beeld. Je kunt bijvoorbeeld aangeven dat het saldo niet direct zichtbaar is op het startscherm van de app.

Spaarslot

Een nieuwe functie is ‘Spaarslot’. In de applicatie kun je net als voorheen spaardoelen aanmaken. Als je bijvoorbeeld aan het sparen bent voor een nieuwe auto, een nieuwe smartphone of een andere aankoop waarvoor je geld apart wilt zetten. Kom je soms in de verleiding om spaargeld te gebruiken, maar niet voor het doel, dan kan de Spaarslot functie handig zijn. Hiermee zet je een slot op het geld uit dat potje. Het moet je beschermen tegen impulsaankopen. Met de Spaarslot functie kun je het geld op het spaarpotje voor twee of vier uur blokkeren. Dus neem je het op, dan wordt het pas na vier uur vrijgegeven.

Niet alle uitgelichte functies zijn nieuw in de ING app. Zo kun je nog steeds Rond af & Spaar gebruiken, om zo vrij ongemerkt je spaarpotje aan te vullen. Ook wordt ‘Kijk Vooruit‘ uitgelicht, waarmee je kunt zien welke afschrijvingen er nog volgen. De update is vanaf nu te downloaden voor Android (en iOS).