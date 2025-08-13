Proton introduceert Authenticator-app voor veilige tweefactorauthenticatie

Het Zwitserse bedrijf Proton staat bekend om de verschillende diensten en apps, waarbij privacy en beveiliging de hoogste prioriteit hebben. Er is nu een nieuwe Proton Authenticator app uitgebracht, welke je kunt gebruiken voor tweefactorauthenticatie, ofwel 2FA.

Proton Authenticator app uitgebracht

Proton heeft een nieuwe gratis app uitgebracht: Proton Authenticator. Met deze tool kun je je online accounts extra beveiligen met tweefactorauthenticatie (2FA), een belangrijke tweede laag naast je wachtwoord. Het wordt ook wel tweestapsverificatie genoemd.

Waar andere authenticators vaak gesloten software gebruiken en beperkte exportmogelijkheden bieden, kiest Proton voor een open-source aanpak met sterke end-to-end-encryptie. Zo kun je je 2FA-codes veilig opslaan, synchroniseren en eenvoudig verplaatsen tussen apparaten. De app is beschikbaar voor Apple iOS, Android, macOS, Windows en Linux, en werkt ook offline.

Met Proton Authenticator kun je:

Je 2FA-codes op zowel mobiel als desktop gebruiken

Automatische, versleutelde back-ups inschakelen

Eenvoudig bestaande tokens importeren of exporteren

Je toegang beveiligen met biometrie of een pincode

Een belangrijk verschil met sms-codes is dat de Authenticator lokaal codes op je apparaat genereert, waardoor het veel moeilijker wordt voor aanvallers om je account over te nemen. Elke code is bovendien maar 30 seconden geldig.

Proton biedt al een 2FA-functie in Proton Pass, maar deze nieuwe losse app is bedoeld voor gebruikers die een zelfstandige, extra beveiligde oplossing zoeken. Zo kun je zelf kiezen hoe je je accounts beschermt:

Proton Pass: handig als je je 2FA-codes automatisch met je wachtwoorden wilt invullen.

Proton Authenticator: extra veilig, met een aparte app voor je codes en ondersteuning voor meerdere apparaten.

Net als de andere Proton-diensten (Mail, VPN, Drive) is de Authenticator open source en gratis beschikbaar. Proton wil hiermee bijdragen aan een veiliger internet, waarin privacy een recht is en gebruikers niet afhankelijk zijn van advertentiegedreven of gesloten software.

Je kunt Proton Authenticator nu downloaden en direct gebruiken voor je bestaande accounts.