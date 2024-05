Proton Pass gaat je waarschuwen voor zwakke beveiliging en datalek

Een nieuwe functie wordt toegevoegd aan de wachtwoordbeheerder Proton Pass. De ontwikkelaars voegen een Pass Monitor-functie toe. Deze kan automatisch kwetsbaarheden in accounts detecteren en je waarschuwen voor datalekken.

Proton Pass Monitor

Proton is bekend van de verschillende privacy vriendelijke diensten en producten. Dat wordt nu verder uitgebreid met de nieuwe Pass Monitor, welke toegevoegd wordt aan de wachtwoordbeheerder. Met deze nieuwe feature kunnen gebruikers een seintje krijgen als het e-mailadres genoemd wordt op het dark web. Een functie die we ook kennen van Google. Dit is een functie die alleen voor betalende gebruikers van Proton beschikbaar komt.

Tevens kijkt Proton Pass Monitor ook naar de wachtwoorden van gebruikers. De dienst controleer of gebruikers een onveilig wachtwoord gebruiken doordat deze zwak is, of doordat deze meermaals al gebruikt is. Proton geeft je vervolgens tips hoe je account veiliger ingesteld kan worden. Deze dienst kan door iedere Proton Pass gebruiker, dus ook niet betalende, gebruikt worden.

De functionaliteit komt naar de desktop-apps en de mobiele apps.