Samsung: alle foldables krijgen Android 12L – oudere watches krijgen Watch 5-functies

Eerder uitgebrachte foldables van Samsung worden bijgewerkt met een nieuwe update. Samsung heeft dit nieuws gedeeld. De eerder verschenen modellen kunnen de update naar Android 12L verwachten, samen met One UI 4.1.1. Daarnaast is er nieuws over oudere smartwatches die nieuwe opties krijgen.

Updates voor oudere foldables

Android 12L in combinatie met One UI 4.1.1 combineert de beste functies voor het gebruik op de tablet of vouwbare smartphone. Goed nieuws is er nu voor eerder verschenen foldables. Die smartphones zullen namelijk voorzien gaan worden van de update naar deze nieuwe versie. Dit betekent een update voor de eerste Galaxy Z Fold, de Fold 2 en Fold 3, maar ook de Galaxy Z Flip en Flip 3. Voor die twee laatste modellen brengt de update verbeteringen voor het coverscherm, waarbij je nu meer instellingen kunt veranderen voor bijvoorbeeld meldingen.

Dankzij Android 12L met One UI 4.1.1 kunnen gebruikers verschillende handige toevoegingen gebruiken. Zo is er een nieuwe camera-app, kun je verschillende schermopties kiezen zoals de Pop-up view en Multi-window en is er de nieuwe taakbalk, die altijd zichtbaar kan zijn. De update moet het multitasken nog makkelijker maken.

In verschillende landen krijgen de Fold 3 en Flip 3 inmiddels de update. Dat betekent dat we hem hier ook op korte termijn zullen verwachten.

Watch

Samsung is wel al begonnen in ons land met het verspreiden van de update van One UI Watch 4.5 voor de Watch 4. Andere smartwatches zijn ook niet vergeten. De Galaxy Watch 3 en Galaxy Watch Active 2 zullen allebei vanaf eind september geüpdatet worden met opties die we kennen van de Galaxy Watch 5. Hierbij gaat het om twee nieuwe wijzerplaten, snurkdetectie met verbeterde slaapkwaliteit-analyse en de Samsung Health Monitor app kan de bloeddruk meten en het ECG bijhouden voor beter inzicht in je gezondheid.