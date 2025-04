Proton Mail app wordt compleet vernieuwd met veel verbeteringen

Proton Mail is een mail-app waarbij privacy hoog in het vaandel staat. De applicatie wordt compleet nieuw vanaf de grond opnieuw opgebouwd en krijgt een reeks verbeteringen.

Proton Mail app komt helemaal in het nieuw

Proton Mail werkt aan een grootschalige vernieuwing van zijn mobiele apps. Zowel de Android- als iOS-versies van de privacygerichte e-maildienst worden vanaf de basis opnieuw opgebouwd. De nieuwe apps, waarvan de Android-variant naar verwachting deze zomer verschijnt, moeten sneller en stabieler worden, met toevoeging van langverwachte functies zoals offline toegang en geavanceerd zoeken.

De vernieuwing draait niet alleen om technische verbeteringen. Ook het gebruiksgemak krijgt een update, zo vertelt Proton. Zo introduceert Proton een categorieweergave, waarmee e-mails automatisch worden ingedeeld op type – vergelijkbaar met het systeem dat veel je kunt kennen van Gmail. Daarnaast komen er tools om je eenvoudig af te melden voor nieuwsbrieven en je inbox overzichtelijk te houden. Een nieuwe bijlageweergave toont alle ontvangen bestanden op één centrale plek.

De huidige Proton Mail app – bron: Google Play Store

Een opvallende toevoeging is de volledige offline modus. Gebruikers kunnen hiermee e-mails lezen en opstellen zonder internetverbinding – een veelgevraagde functie, vooral onder reizigers en mensen in gebieden met beperkte netwerktoegang. Ook de zoekfunctie wordt grondig verbeterd. Volgens Proton wordt het straks eenvoudiger om berichten, bijlagen en hele conversaties terug te vinden, dankzij een nieuw geavanceerd zoeksysteem.

De nieuwe apps zijn op dit moment in interne testfase en maken deel uit van een bredere strategie van Proton om zijn hele ecosysteem te vernieuwen. De vernieuwde Proton Calendar volgt hetzelfde pad. Deze agenda-app krijgt onder meer ondersteuning voor taken, offline toegang en betere zoekmogelijkheden. Voor zakelijke gebruikers komt daar teamondersteuning bij, zonder dat een eigen domein vereist is. Bedrijven kunnen daarnaast bewaartermijnen instellen om te voldoen aan interne of wettelijke eisen.