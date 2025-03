Gmail’s AI kan nu in meer talen helpen bij het schrijven

Google heeft een set nieuwe talen toegevoegd aan haar Gmail app. Zo kunnen gebruikers in nog meer landen gebruik maken van de ‘help mij schrijven’ functie.

Nu zes talen beschikbaar

Eerder voegde Google al ondersteuning voor Engels, Spaans en Portugees toe aan de ‘Help me write’ functie in de app. Maar nu kunnen ook Italiaans, Frans of Duits sprekende gebruikers gebruik maken van de nieuwe functie. De functie maakt gebruik van Gemini en kan op basis een korte prompt een volledige e-mail schrijven of herschrijven. Daarnaast kan de functie gebruik maken van eerder verzonden e-mails om zo bondige antwoorden te versturen.

Voor het gebruik van de functie moet je wel in het bezit van een Google One AI Premium abonnement of gebruikmaken van een van de de ondersteunde Workspace-abonnementen. Valt jouw bedrijf onder een van deze abonnementen maar zie je de functie niet beschikbaar, dan kan het zijn dat je administrator de functie nog moet inschakelen.

Is de functie bij jou nog niet beschikbaar in de app dan kan het zijn dat je nog even moet wachten. Google heeft op 24 maart gestart, ook iOS gebruikers kunnen gebruik maken van de functie.