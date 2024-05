Gemini voor Gmail: mail-app wordt nog slimmer

Google’s jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie, Google I/O 2024, bracht interessant nieuws voor gebruikers van Gmail op Android en iOS. Tijdens het evenement kondigde Google de introductie aan van drie nieuwe Gemini-functies, gericht op het verder verbeteren van de gebruikerservaring en het verhogen van de productiviteit binnen de populaire e-maildienst.

Nieuwe AI-functies voor Gmail

Een opvallende toevoeging is de Q&A-functionaliteit, die een nieuwe dimensie van interactiviteit biedt aan Gmail-gebruikers op mobiele apparaten. Deze functie, voorheen alleen beschikbaar in de vorm van ‘Help me write’ op desktop, stelt gebruikers in staat om vragen te stellen en antwoorden te ontvangen in een chatbotachtig zijpaneel. Het brengen van generatieve AI naar mobiele interfaces is een uitdaging vanwege de beperktere schermruimte, maar Google heeft vastgesteld dat dergelijke ondersteunende functies juist vaker op mobiel worden gebruikt.

Een andere handige toevoeging is de “Samenvatting van deze e-mail” knop, die verschijnt net onder de onderwerpregel van langere mailwisselingen. Met een simpele tik opent deze knop een Gemini-blad met een overzicht van de inhoud van de e-mail. Deze functie is momenteel beschikbaar voor gebruikers van Workspace Labs, met een geplande uitrol voor Google One AI Premium-abonnees en betalende Gemini-gebruikers van Workspace in juni.

Verder gaat Gmail nog een stap verder dan alleen het samenvatten van e-mails. Met het nieuwe Gemini-pictogram kunnen gebruikers volledige aanwijzingen invoeren, vergelijkbaar met de desktopervaring. Dit stelt gebruikers in staat om complexere vragen te stellen, zoals het vergelijken van aanbiedingen of het opvragen van specifieke informatie, met behulp van natuurlijke taal.

Een andere evolutie in Gmail’s AI-functies is de introductie van Contextual Smart Replies. Deze functie, voortbouwend op Smart Reply en Smart Compose, biedt gepersonaliseerde en gedetailleerde suggesties op basis van de context van de e-mail. Deze suggesties verschijnen als een carrousel van chips en kunnen snel worden ingevoegd, waardoor gebruikers tijd besparen bij het opstellen van antwoorden, zo is het idee.

Tot slot zal de desktopversie van “Help me write” binnenkort ook ondersteuning bieden voor Spaans en Portugees, naast de al bestaande talen. Deze functie zal beschikbaar zijn voor zakelijke klanten en persoonlijke gebruikers die betalen voor Google One AI Premium.