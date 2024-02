Google Bard wordt Gemini: nieuwe app en nieuw Google One-abo

Google zet vol in op Gemini, de opvolger van Bard. Het nieuwe platform krijgt een eigen applicatie, en je kunt slimme AI-functies gebruiken met een nieuw Google One abonnement. Wat is er allemaal te melden over Gemini?

Google Gemini

Het hing eerder al in de lucht, en nu is het definitief; we nemen afscheid van AI-platform Google Bard, en maken kennis met Gemini. Google heeft een nieuwe stap in kunstmatige intelligentie aangekondigd. Gebruikers kunnen ook kiezen voor Gemini Advanced, waarbij het meest geavanceerde AI-model van Google gebruikt wordt. Deze moet overweg kunnen met zeer complexe taken.

Gemini Advanced krijg je als je kiest voor het nieuwe Google One-abonnement. Het abonnement kost je 21,99 euro per maand, waarbij je ook 2TB opslagruimte krijgt en je het eerst nog twee maanden kunt proberen. Deze abonnementsvorm is reeds beschikbaar via Google One. Google belooft dat Gemini op termijn ook beschikbaar komt in verschillende Google diensten zoals Gmail, Docs en meer.

De Gemini app die ook is uitgebracht, is alleen te downloaden in de Verenigde Staten en in het Engels beschikbaar. Deze applicatie is ook te downloaden voor degenen die niet het eerder genoemde Google One abonnement hebben. In de toekomst zal het aantal talen en landen verder uitgebreid worden. Wanneer dit gaat gebeuren is niet bekend.

Google moet officieel nog een uitgebreider aankondigingsbericht de deur uitdoen over Gemini. Wel heeft het bedrijf onderstaande video al gedeeld over het vernieuwde platform met de bijbehorende app, om je vast een idee te geven. Je kunt ook de vernieuwde website van Gemini gebruiken. Gemini neemt het hiermee op tegen zijn grote rivaal ChatGPT.