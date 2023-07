Google Bard in Nederland en België: alternatief voor ChatGPT

Google heeft haar slimme AI-hulpje uitgebracht in Nederland en België. Het is Google Bard, de eigen chatbot van Google welke als alternatief moet dienen voor de dienst ChatGPT. Slimme chatbots schieten als paddenstoelen uit de grond en eerder was Bard al in andere regio’s beschikbaar.

Google Bard in Nederland

Vanaf vandaag kunnen we in Nederland en België de slimme chatbot van Google gebruiken. De zoekmachinegigant heeft Google Bard gereleased in Europa. Eerder werd de dienst al in 180 andere landen uitgebracht. Voor onze regio werd daarmee gewacht om de dienst zo goed mogelijk aangepast te hebben voor de lokale regelgeving, die verschilt per land. Voor de lancering van Bard is volgens Google samengewerkt met experts, beleidsmakers en autoriteiten uit verschillende landen.

De chatbot maakt gebruik van kunstmatige intelligentie waarbij hij teksten kan uitwerken, vragen kan beantwoorden en opdrachten kan uitvoeren. Google benadrukt dat Bard een aantal factoren gebruikt voor het genereren van de informatie. Zo kijkt het naar je locatie en eerdere gesprekken. Afgeraden wordt om in de dienst gevoelige of vertrouwelijke informatie te delen. Daarnaast moet de dienst zeker niet gebruikt worden voor medisch, juridisch, financieel of ander professioneel advies, zo stelt Google. De gesprekken die je voert met Bard worden bewaard in je account, wil je dat niet, dan kun je de activiteit hiervan uitschakelen, maar dan nog blijven de gesprekken 72 uur opgeslagen in het account zelf. Volgens Google om de service te verbeteren en feedback te verwerken.

Je kunt Google Bard via de webversie gebruiken, waarbij je ook gebruik kunt maken van zowel het lichte als het donkere thema. Wil je zelf aan de slag met Google Bard, dan kan dat via de website van de dienst. Om de dienst te gebruiken dien je in te loggen met je Google-account.