Google Agenda laat je binnenkort makkelijker en sneller afspraken delen

Google Agenda kwam afgelopen week al in het nieuws met verbeteringen, nu kunnen we ons klaarmaken voor nog een verbetering. Het wordt makkelijker gemaakt om een agenda-afspraak te delen met iemand anders.

Sneller je agenda-afspraak delen

Google zal de Agenda-app binnenkort uitbreiden met een nieuwe functie, zo blijkt uit iemand die hier dieper in is gedoken. De Google Agenda-app laat je binnenkort namelijk sneller en veel gemakkelijker een agenda-item delen met iemand anders. Hiervoor kan de nieuwe Deelknop gebruikt die in de applicatie dan te vinden is

Wanneer je een agenda-afspraak deelt, wordt in een bericht waarin je de afspraak deelt, de titel en de datum getoond van het item. Daarbij is ook een link opgenomen naar het desbetreffende item. De genodigde kan daarna aangeven of hij of zij de uitnodiging wel of niet accepteert, of dat diegene kiest voor misschien.

De nieuwe knop is nog niet breed uitgerold voor Google Agenda. Het is niet bekend wanneer dit zal gaan gebeuren. We schreven afgelopen week over de nieuwe switches die in een nieuw jasje gestoken worden. De werking van het delen zie je in onderstaande video.