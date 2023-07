Google Agenda app krijgt Material You 3-switches

De kalender-app van Google, Google Agenda, krijgt verbeteringen. In nieuwe screenshots is te zien dat nieuwe Material You-elementen naar de agenda-applicatie komen.

Material You 3 voor Google Agenda

Het Material You-design kennen we al in Google Agenda, dat is namelijk niet echt nieuw. Wel nieuw is dat er binnenkort nog meer verbeteringen worden doorgevoerd in het design van de agenda-app. Gebruikers krijgen de switches die we kennen uit Material 3 binnenkort te zien in de app.

Deze switches laten je een optie aan of juist uit zetten bij het aanmaken van een agenda-item. De switches met het palletje erin zullen binnenkort een nieuwe lik verf krijgen en dus bijgewerkt worden naar de nieuwe ontwerpstandaarden van Google. De kleuren daarbij worden overgenomen uit het Material You-palet, dat bestaat uit kleuren van de ingestelde achtergrond.

Het is niet bekend wanneer Google de nieuwe designelementen uitrolt naar iedereen.