WhatsApp werkt aan eerste Material Design 3-elementen in vormgeving

Er wordt door het team van ontwikkelaars van WhatsApp gewerkt aan verbeteringen voor de applicatie. Zo komt er een nieuwe interface voor de groepsinstellingen, maar wordt er ook gewerkt aan Material Design 3 voor bepaalde onderdelen in de app.

Material Design 3 in WhatsApp

We hebben sinds lange tijd al het Material Design in WhatsApp, maar nieuwe elementen uit Material 3, zijn nog niet terug te vinden in de berichtendienst. Dat gaat wel veranderen, zo blijkt uit nieuwe informatie waarover Wabetainfo schrijft. Op screenshots is te zien dat er nieuwe veranderingen doorgevoerd worden in de vormgeving van de app. Eerder al werd begonnen met de navigatiebalk onderin beeld, die nog maar beperkt beschikbaar is, nu wordt Material 3 dus doorgevoerd.

Het nieuwe ontwerp zien we terug bij de instellingen, de zogenaamde Switch UI. Hier zijn de schakelaars, om een instelling aan of uit te zetten, voorzien van het nieuwe ontwerp. Ook wordt er beter onderscheid gemaakt tussen de verschillende categorieën waar je instellingen aan kunt passen. De verwachting is dat we dit nieuwe designelement ook terug zullen gaan zien in andere onderdelen van de app.

Groepsinstellingen

Een ander onderdeel dat aangepakt zal worden, zijn de groepsinstellingen. In deze screenshots zien we nog de ‘oude schakelaars’, maar wel veranderingen in de vormgeving ervan. Je kunt namelijk binnenkort makkelijker overzicht krijgen in de instellingen die je bij een groep aan kunt passen. Een fijne verbetering die klaarstaat voor WhatsApp.

Het is niet bekend wanneer de nieuwe verbeteringen worden uitgerold. Eerder verschenen er ook al berichten over de nieuwe functie chatvergrendeling. Tevens kun je binnenkort WhatsApp berichten bewerken en wordt er door het team gewerkt aan een functie waarmee je een eigen gebruikersnaam in kunt stellen.