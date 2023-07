Google komt met Material You-sausje voor At a Glance-widget

De herkenbare Google-widget die we onder andere kennen van de Pixel-modellen, de At a Glance widget, wordt in een nieuw jasje gestoken. We zien deze in het nieuwe Material You-ontwerp.

At a Glance widget in Material You

De At a Glance widget, welke min of meer onderdeel is van de Google Assistent en vooral bekend is van de Pixel-modellen, krijgt een lik verf. Hierbij werkt Google aan een nieuw Material You-ontwerp, waardoor de vormgeving van de widget past bij die van de stijl van Android 13 en 14.

De collega’s van 9to5Google hebben de nieuwe vormgeving zichtbaar gekregen, al is deze nog niet werkend. Het ontwerp is te zien in het nieuwste installatiebestand, waarmee duidelijk wordt dat Google werkt aan de voorbereiding van de functie.

Duidelijk is ook dat niet-Pixel apparaten vooraan de instellingen van de widget aan kunnen passen. Iets wat tot dusver niet mogelijk is. De stijl en personalisering kan dan aangepast worden. Wanneer de nieuwe versie van de widget uitgerold wordt is niet bekend.