Proton komt met beveiligde fotoback-up functie voor Android

De Zwitserse privacy-gerichte cloudopslagdienst Proton heeft een nieuwe functie aangekondigd voor Android-gebruikers: Photo Backup. Deze functie maakt het mogelijk om foto’s en video’s automatisch te uploaden naar de Proton Drive-cloudopslagservice, met end-to-end-codering om de privacy te beschermen.

Proton Photo Backup

De nieuwe functie is nu beschikbaar in de Proton Drive-app voor Android. Zodra deze is ingeschakeld, begint Proton automatisch met het uploaden van nieuwe foto’s en video’s van de telefoon naar de Drive. De inhoud wordt gecodeerd voordat deze het apparaat verlaat, zodat deze veilig is, zelfs in het geval van een datalek.

Net als bij Google Foto’s worden uploads ook automatisch gesynchroniseerd op verschillende apparaten. Gebruikers hebben ook offline toegang tot hun geüploade inhoud en er zijn verschillende opties om foto’s te ordenen zodra ze in de Proton Drive staan.

Proton zegt dat iOS-ondersteuning voor Photo Backup in de nabije toekomst beschikbaar komt. Proton is een Zwitserse privacy-gerichte cloudopslagdienst die in 2013 werd opgericht. Het bedrijf biedt een breed scala aan producten en diensten, waaronder e-mail, chat, Proton VPN, agenda en cloudopslag. Proton is gericht op het bieden van privacy-bewuste alternatieven voor populaire diensten van grote technologiebedrijven zoals Google en Microsoft.