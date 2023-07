Proton brengt wachtwoordbeheerder Proton Pass uit voor iedereen

Ben je op zoek naar een beveiligde wachtwoordbeheerder? Dan kun je vanaf nu aankloppen bij Proton. De Zwitserse dienst brengt Proton Pass uit voor alle gebruikers. Je kunt het gebruiken op Android, desktop en op Apple iOS, gratis en betaald.

Proton Pass is beschikbaar

Wachtwoordbeheerders zijn er in vele soorten en maten. We bespraken op DroidApp eerder al Bitwarden, een erg fijne app die ook op de desktop erg fijn werkt. Proton Pass is een wachtwoordmanager van Proton. Het Zwitserse bedrijf heeft onlangs de dienst uitgebreid getest in een gesloten bètaprogramma. Nu is dat afgerond en kan iedereen zich aanmelden voor de wachtwoordbeheerder. Niet alleen kun je je bekende wachtwoorden opslaan, Proton Pass kan ook wachtwoorden voor je genereren. Uiteraard geldt dit ook voor e-mailadressen, gebruikersnamen en meer.

Proton Pass biedt verder nog andere handige toevoegingen. Denk aan aliassen, eenmalige wachtwoorden en notities. Met een alias kun je als gebruiker een alternatief e-mailadres aanmaken, die je vervolgens gebruikt bij het aanmelden bij een dienst. Op deze manier kun je je eigen e-mailadres verbergen. Proton Pass maakt gebruik van end-to-end encryptie. Je kunt Proton Pass gebruiken op Android, iOS en op de desktop. Je kunt de dienst bijvoorbeeld gebruiken in Chrome, Edge, Firefox en Brave. Op Opera werkt het (nog) niet.

Proton Pass is gratis te gebruiken met maximaal 10 aliassen en drie 2fa log-ins. De betaalde versie heeft geen limieten. Je kunt de betaalde versie terugvinden in de verschillende abonnementsmodellen van Proton (Unlimited, Business, Family en Visionary). Wanneer je niet zo’n abonnement hebt, kun je Proton Pas premium afsluiten voor vijf euro per maand.