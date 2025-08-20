Google Pixel Watch 4 en Buds 2a zijn officieel gepresenteerd

Nieuwe Pixels-telefoons zien we vanavond tijdens het Made by Google-event, maar ook andere producten maken hun debuut. Google haalt het doek van de Pixel Watch 4 smartwatch en een set nieuwe earbuds: Google Pixel Buds 2a.

Nieuwe smartwatch en earbuds van Google

Google heeft zojuist de Google Pixel 10-serie aangekondigd. In een uitgebreid artikel bespreken we alle ins-en-outs van het toestel. Maar er zijn meer nieuwe producten getoond door het bedrijf. Een nieuwe smartwatch en earbuds zijn onthuld. Ook over deze producten ging regelmatig de geruchtenmolen sneller draaien. Tevens heeft Google bekend gemaakt dat het de Google Pixel Buds Pro 2 uitbrengt in de kleur Moonstone. Deze krijgen een prijskaartje van 249 euro. De nieuwe Pixel Buds 2a zijn honderd euro goedkoper.

Pixel Watch 4

Google haalt het doek van de Google Pixel Watch 4. In het geruchtencircuit is het horloge al de nodige malen voorbij gekomen. Nu kunnen we alle details delen van deze smartwatch.

De Google Pixel Watch 4 is voorzien van het zogenaamde Actua 360 Display met 16% dunnere schermranden, een helderheid van 3000 nits en 10 procent meer scherm dan bij zijn voorganger. Met verschillende bandjes kun je het horloge helemaal aanpassen naar eigen wens. Ditzelfde geldt voor de watchfaces die je kunt aanpassen naar eigen wens. De trilmotor is 15 procent sterker, zodat je nog beter op de hoogte wordt gehouden van bijvoorbeeld meldingen.

Er komen twee varianten van het horloge. Dit zijn een 41mm en een 45mm variant. Google belooft een 25 procent langere batterijduur. Dit moet 30 uur zijn bij het kleinere model en 40 uur bij het grotere model. Tevens behaal je respectievelijk 3 of 4 dagen in de batterijbespaarmodus. Met het nieuwe ‘dock’ kun je het horloge 25 procent sneller opladen.

De Pixel Watch 4 moet een verbeterde slaaptracking bieden en een nieuwe generatie van het meten van de huidtemperatuur. Tevens is er een verbeterde Dual-Frequency GPS-ontvanger zodat je nog nauwkeuriger je workout kunt bijhouden. Veel workouts kunnen dankzij AI ook automatisch herkend worden. Of je nou begint met hardlopen of een portje tennis; middels een bevestiging in een notificatie wordt de voltooide workout direct opgeslagen in je Fitbit-account. Middels de Health Coach kun je ook vragen stellen omtrent je gezondheid; zoals hoe je beter in diepe slaap komt. Ook Gemini komt weer terug op de Pixel Watch. Middels AI kan je spraakopdrachten gebruiken door je pols te draaien en het geeft gepersonaliseerde antwoorden. Ook andere Gemini-functies zijn aanwezig op het horloge.

Google brengt het horloge uit voor een prijs vanaf 399 euro (41mm). Wil je hem met LTE-ondersteuning, dan betaal je 499 euro. Het grotere 45mm model kost als WiFi-versie 449 euro, met LTE komt het horloge op een prijskaartje van 549 euro.

Pixel Buds 2a

Het andere nieuwe product van Google zien we terug in een audio-product; de Google Pixel Buds 2a. Dit nieuwe product is voorzien van een vergelijkbaar ontwerp als het premium-model. Het verbeterde akoestische design moet voor de beste geluidskwaliteit zorgen. Tevens is het het eerste a-serie model dat Active Noise Cancellation aanbiedt, met de toevoeging van Silent Seal 1.5.

Uiteraard is Gemini aanwezig en is er een maximale batterijduur van 7 uur, of 20 uur met het gebruik van de case. Interessant is dat de batterij van de Pixel Buds 2a vervangbaar is. Google brengt de Pixel Buds 2a uit in de kleuren Hazel en Iris. Voor de nieuwe earbuds betaal je 149 euro.

Zowel de Pixel Watch 4 als de Pixel Buds 2a zijn vanaf 9 oktober verkrijgbaar in Nederland.