Google start uitrol van Wear OS 6 voor Pixel Watch 2 en 3

De Google Pixel Watch 2 en Pixel Watch 3 krijgen alle twee de update naar Wear OS 6 aangeboden. De nieuwe versie van het besturingssysteem bevat vooral visuele wijzigingen, maar er zijn meer verbeteringen doorgevoerd met de update.

Update voor Pixel Watch 2 en 3

De Google Pixel Watch 2 en 3 krijgen alle twee een nieuwe update aangereikt. De twee smartwatches worden door Google voorzien van de update naar Wear OS 6. Deze nieuwe versie van de software draait inmiddels ook op de onlangs verschenen Pixel Watch 4. De update voor de Pixel Watch 2 en Pixel Watch 3 is er voor zowel de Bluetooth/WiFi, als de LTE-modellen.

De oorspronkelijke Pixel Watch uit 2022 krijgt de update voorlopig nog niet, al ligt het voor de hand dat deze later volgt. Google heeft immers softwareondersteuning beloofd tot minstens oktober 2025. In de huidige releasenotes worden echter alleen de tweede en derde generatie van de Pixel Watch genoemd. De vorige update verscheen in juni, en hoewel Google inmiddels is overgestapt op kwartaalupdates voor de Pixel Watch, bleef september zonder release. Deze oktober-update sluit daar nu op aan.

Foto: 9to5Google

Vernieuwd ontwerp met Material 3 Expressive

Wear OS 6 brengt een flinke visuele vernieuwing met zich mee. Het volledige Material 3 Expressive-design is nu aanwezig, inclusief een aangepast toetsenblok voor het vergrendelscherm, vernieuwde Snelle instellingen en een frisse meldingeninterface.

Een opvallende toevoeging is het gebruik van dynamische kleuren die zich aanpassen aan je wijzerplaat. Die kleuraanpassing strekt zich uit tot meldingen, tegels en sommige apps, waardoor de interface er consistenter uitziet.

Nieuwe en vernieuwde apps

Ook de Alarm-, Stopwatch- en Timer-apps zijn opnieuw ontworpen en sluiten nu aan bij de nieuwe stijl van Wear OS. De pictogrammen en lay-out zijn aangepast voor betere leesbaarheid en een modernere uitstraling.

De update bevat nog niet de nieuwe wijzerplaten die werden geïntroduceerd met de Pixel Watch 4, maar wel veel van de onderliggende verbeteringen uit dat model.

Om de update handmatig te starten, ga je op je horloge naar Instellingen > Systeem > Systeemupdates en tik je meerdere keren op het scherm met “Je horloge is up-to-date.” Na het installeren van de update kun je in de Play Store extra updates downloaden voor onder meer Wear Media en (Pixel) Weather, die geoptimaliseerd zijn voor deze versie van Wear OS.