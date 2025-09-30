Close Menu
    maandag 5 januari
    Nieuws

    ‘Google Klok-app voor Wear OS werkt alleen nog maar met Pixel Watch’

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Google heeft een update uitgebracht voor de Google Klok-app. Een grote wijziging lijkt hiermee doorgevoerd te zijn. De applicatie werkt niet meer met andere smartwatches dan de Pixel Watch. Wat is er aan de hand?

    Geen Google Klok-app meer op je smartwatch?

    De Google Klok-app op Wear OS is sinds kort niet langer beschikbaar voor smartwatches van andere merken dan de Pixel Watch. Waar je eerder de app ook kon installeren op modellen van bijvoorbeeld Samsung of OnePlus, is die optie nu verdwenen.

    De Klok-app regelt op Wear OS je alarmen, timers en stopwatches. Dat zijn standaardfuncties die elke smartwatch biedt, maar elke fabrikant doet dit doorgaans via zijn eigen app. Op de Pixel Watch gebeurt dat via de Google Klok-app, terwijl Samsung en OnePlus eigen alternatieven aanbieden. Tot voor kort kon je er echter voor kiezen de Google-versie te gebruiken, door deze via de Play Store te downloaden en de standaardopties te vervangen.

    Google Pixel Watch 4

    Sinds begin september melden gebruikers dat de Klok-app plots niet meer compatibel is met hun horloge. In de Play Store verschijnt de melding ‘Dit item is niet compatibel met uw apparaat’. Dit probleem is vastgesteld bij onder andere de Galaxy Watch 7 en de OnePlus Watch 3. Alleen de Pixel Watch wordt nog als ondersteund apparaat vermeld.

    Heb je de app al geïnstalleerd, dan blijft deze werken zolang je hem niet verwijdert. Doe je dat wel, of voer je een reset uit, dan verlies je definitief de toegang. Sideloaden blijkt in sommige gevallen te werken, maar de alarmsynchronisatie functioneert daarbij niet goed.

    Opvallend is dat deze beperking komt kort na de introductie van de Material 3 Expressive-update voor Wear OS-apps. Google zelf heeft nog geen verklaring gegeven. Daardoor is het onduidelijk of dit een bewuste keuze of een tijdelijke fout betreft.

    Het nieuws sluit wel aan bij een eerdere aankondiging: Google liet weten dat het met de komst van Wear OS 6 geen weer-app meer zou aanbieden voor smartwatches van andere merken dan de Pixel Watch. Het is dus mogelijk dat de Klok-appwijziging deel uitmaakt van een bredere strategie.

    Via 9to5Google

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

