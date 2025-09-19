Huawei presenteert Watch GT 6-serie: nog langere accuduur

In de Franse hoofdstad Parijs heeft Huawei de nieuwe Watch GT 6-modellen aangekondigd. De nieuwe smartwatches bieden een nog betere batterijduur. De fabrikant heeft echter nog meer producten gepresenteerd.

Huawei Watch GT 6-serie

Een nieuwe smartwatchserie is aangekondigd van Huawei. We maken vandaag kennis met de Huawei Watch GT 6 en GT 6 Pro. Dit heeft het bedrijf vandaag gedaan in de Franse stad Parijs. Volgens de fabrikant moeten een premium ontwerp de uitgebreide sport- en gezondheidsfuncties combineren. De fabrikant stelt dat de Watch GT 6-serie perfect is voor degenen die op zoek zijn naar vrijheid en gemak, tijdens het dagelijks gebruik en outdooractiviteiten. Eerder dit jaar werd de Huawei Watch Fit 4 Pro aangekondigd.

Wat het belangrijkste is aan de Huawei Watch GT 6-serie, is de lange batterijduur. De GT 6 in 46mm en de GT 6 Pro moeten het allebei maximaal 21 dagen uithouden. Bij de 41mm variant is dit tot 14 dagen. Huawei heeft de nieuwe smartwatches voorzien van een betere locatiebepaling middels het Sunflower-positioneringssysteem, en dat moet zorgen voor zeer precieze GPS-data.

De focus lijkt vooral op de Huawei Watch GT 6 te liggen. Deze nieuwe smartwatch beschikt over een scherm dat maar liefst 3000 nits kan, waardoor geen zomerse dag teveel gevraagd is. Verder wordt gebruik gemaakt van saffierglas, titaniumlegering en een keramische achterkant. Je kunt kiezen uit een 41mm of een grotere 46mm versie.

Speciaal voor de fietsliefhebbers is er de Virtual Cycling Power-functie. Met deze functie kan je fietsvermogen gemeten worden, die qua nauwkeurigheid dicht bij professionele powermeters ligt. De functie is ontwikkeld op basis van duizenden simulaties en windtunneltests. Als wielrenner krijg je hiermee realtime inzicht in je trainingintensiteit. Tevens zijn er verbeterde sportmodi voor trailrunning, skiën en golf.

Beide horloges bieden het TruSense-systeem. Dit combineert data van je hartslag, HRV, slaap en emotie om je een zo compleet beeld te geven van je gezondheid. Niet alleen krijg je hiervan meldingen, maar ook adviezen om bijvoorbeeld beter te slapen of om je stress te verlagen. Huawei biedt de mogelijkheid om te kiezen uit meer dan 100.000 wijzerplaten.

Huawei verkoopt de Watch GT 6-modellen vanaf vandaag, voor een prijs die start bij 249,99 euro. Je kunt terecht bij Huawei zelf, Coolblue, Bol.com, Belsimpel, Amazon en MediaMarkt.

Andere producten

Huawei heeft nog meer producten aangekondigd, al ligt de focus hier minder op. De fabrikant presenteert nieuwe Nova 14-smartphones, met nog meer focus op de camera. Echter zijn deze toestellen minder interessant voor ons land, omdat de telefoons zonder Google-diensten komen. Dan is er nog de Huawei Watch Ultimate 2 en Watch D2, welke professionele fitness- en gezondheidsgegevens bieden. Voor duikers bieden deze sonar-gebaseerde communicatie en ze kunnen een SOS-signaal sturen tot zestig meter diep. De Huawei Watch D2 is niet nieuw, behalve dat je nu kunt kiezen uit een blauwe kleur.

Verder is er de Huawei MatePad 12 X, waarvoor hetzelfde geldt als voor de Nova-smartphones. Nieuw is de M-Pencil Pro die creativiteit moet verbeteren. Tot slot is er de Huawei FreeBuds 7i, met verbeterde ruisonderdrukking. Maar meer details worden door het merk niet gedeeld.