Pixel-toestellen krijgen verbeteringen met oktober-update

De beveiligingsupdate van oktober wordt voor Google Pixel-toestellen gecombineerd met verschillende verbeteringen. Dit wordt duidelijk uit de changelog die door de fabrikant is gedeeld.

Oktober-update voor Pixel

De Google Pixel-toestellen, waaronder de in de Pixel 10 Pro XL review besproken XL-variant, worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe update. Allereerst worden ook de Pixel-devices voorzien van beveiligingsupdate oktober, maar Google heeft nog extra’s toegevoegd. Het gaat om verbeteringen en bugfixes voor de Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL

Met de update worden vooral verbeteringen doorgevoerd voor het scherm, het systeem en de gebruikersinterface. De changelog met de verbeteringen hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog

Weergave en grafische weergave

Oplossing voor problemen met flikkerend scherm en plotseling afsluiten onder bepaalde omstandigheden

Oplossing voor een probleem dat onder bepaalde omstandigheden af ​​en toe een bevroren of wazig beeld veroorzaakt

Systeem

Oplossing voor een probleem dat onder bepaalde omstandigheden af ​​en toe systeeminstabiliteit veroorzaakte

Gebruikersinterface

Oplossing voor een probleem waarbij een semi-transparante achtergrond bleef bestaan ​​nadat de camera onder bepaalde omstandigheden werd gestart

Oplossing voor het probleem waarbij de status van de zaklamp onder bepaalde omstandigheden niet wordt weergegeven in de widget ‘In één oogopslag’

Oplossing voor een crash van de systeem-UI bij het starten of stoppen van het casten met de Media Output Switcher onder bepaalde omstandigheden

De update wordt in de komende dagen en weken uitgerold. Het kan dus even duren totdat alle gebruikers de update binnen zien komen.

Google Pixel 10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 659,00 euro