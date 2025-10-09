Pixel-toestellen krijgen verbeteringen met oktober-update

De beveiligingsupdate van oktober wordt voor Google Pixel-toestellen gecombineerd met verschillende verbeteringen. Dit wordt duidelijk uit de changelog die door de fabrikant is gedeeld.
Oktober-update voor Pixel
De Google Pixel-toestellen, waaronder de in de Pixel 10 Pro XL review besproken XL-variant, worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe update. Allereerst worden ook de Pixel-devices voorzien van beveiligingsupdate oktober, maar Google heeft nog extra’s toegevoegd. Het gaat om verbeteringen en bugfixes voor de Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL
Met de update worden vooral verbeteringen doorgevoerd voor het scherm, het systeem en de gebruikersinterface. De changelog met de verbeteringen hebben we hieronder voor je neergezet.
Changelog
Weergave en grafische weergave
- Oplossing voor problemen met flikkerend scherm en plotseling afsluiten onder bepaalde omstandigheden
- Oplossing voor een probleem dat onder bepaalde omstandigheden af en toe een bevroren of wazig beeld veroorzaakt
Systeem
- Oplossing voor een probleem dat onder bepaalde omstandigheden af en toe systeeminstabiliteit veroorzaakte
Gebruikersinterface
- Oplossing voor een probleem waarbij een semi-transparante achtergrond bleef bestaan nadat de camera onder bepaalde omstandigheden werd gestart
- Oplossing voor het probleem waarbij de status van de zaklamp onder bepaalde omstandigheden niet wordt weergegeven in de widget ‘In één oogopslag’
- Oplossing voor een crash van de systeem-UI bij het starten of stoppen van het casten met de Media Output Switcher onder bepaalde omstandigheden
De update wordt in de komende dagen en weken uitgerold. Het kan dus even duren totdat alle gebruikers de update binnen zien komen.