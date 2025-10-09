Close Menu
    zaterdag 17 januari
    Nieuws

    Pixel-toestellen krijgen verbeteringen met oktober-update

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    De beveiligingsupdate van oktober wordt voor Google Pixel-toestellen gecombineerd met verschillende verbeteringen. Dit wordt duidelijk uit de changelog die door de fabrikant is gedeeld.

    Oktober-update voor Pixel

    De Google Pixel-toestellen, waaronder de in de Pixel 10 Pro XL review besproken XL-variant, worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe update. Allereerst worden ook de Pixel-devices voorzien van beveiligingsupdate oktober, maar Google heeft nog extra’s toegevoegd. Het gaat om verbeteringen en bugfixes voor de Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro en Pixel 10 Pro XL

    Met de update worden vooral verbeteringen doorgevoerd voor het scherm, het systeem en de gebruikersinterface. De changelog met de verbeteringen hebben we hieronder voor je neergezet.

    Google Pixel 10 Pro XL instellingen

    Changelog

    Weergave en grafische weergave

    • Oplossing voor problemen met flikkerend scherm en plotseling afsluiten onder bepaalde omstandigheden
    • Oplossing voor een probleem dat onder bepaalde omstandigheden af ​​en toe een bevroren of wazig beeld veroorzaakt

    Systeem

    • Oplossing voor een probleem dat onder bepaalde omstandigheden af ​​en toe systeeminstabiliteit veroorzaakte

    Gebruikersinterface

    • Oplossing voor een probleem waarbij een semi-transparante achtergrond bleef bestaan ​​nadat de camera onder bepaalde omstandigheden werd gestart
    • Oplossing voor het probleem waarbij de status van de zaklamp onder bepaalde omstandigheden niet wordt weergegeven in de widget ‘In één oogopslag’
    • Oplossing voor een crash van de systeem-UI bij het starten of stoppen van het casten met de Media Output Switcher onder bepaalde omstandigheden

    De update wordt in de komende dagen en weken uitgerold. Het kan dus even duren totdat alle gebruikers de update binnen zien komen.

    Google Pixel 10 productafbeelding
    Google Pixel 10
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 659,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 849,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro XL productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro XL
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1078,00 euro
    Alle informatie

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

