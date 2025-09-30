Close Menu
    vrijdag 3 oktober
    Trending
    Google beeldmerk logo header
    Nieuws

    Google begint met uitrol van nieuw ‘G’-logo

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd
    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Google logo header
    Google vernieuwt voor eerst in 10 jaar het G-icoon van Google app13/05/2025
    Google Play krijgt nieuw logo voor 10-jarig bestaan
    Google Play krijgt nieuw logo voor 10-jarig bestaan26/07/2022
    Google apps logo header
    Google toont nieuwe logo’s voor Gmail, Agenda, Drive en meer07/10/2020
    Android header
    Google stopt met zoetige namen Android; ook nieuwe huisstijl en logo voor Android22/08/2019

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp