Google begint met uitrol van nieuw ‘G’-logo

Google kwam in mei met de vertoning van een vernieuwd G-logo. Nu is het moment daar, dat het nieuwe pictogram van Google breed wordt toegepast. We zullen het nieuwe logo dan ook terug gaan zien in de Android-toestellen.

Nieuw G-logo

Google rolt een nieuw ‘G’-logo uit voor haar diensten. We zullen op verschillende plekken in zowel Android, als in andere Google-diensten dit nieuwe pictogram terug gaan zien. Het nieuwe pictogram is voorzien van een gradiënt waarin de vier kleuren van het bekende Google-logo in elkaar overlopen. Tot op heden wordt het logo gebruikt met daarin de kleuren in losse blokken. Langzaam maar zeker wordt het nieuwe logo steeds verder verspreid. Tien jaar geleden kwam Google met het huidige logo.

In een aankondiging van het merk, laat Google weten dat het het nieuwe ‘G’-logo alles van Google vertegenwoordigt. Zowel het merk als het bedrijf, en het weerspiegelt de evolutie van Google in het AI-tijdperk. De overloop in kleuren moet volgens Google “de golf van AI-gedreven innovatie en creatieve energie in de producten en technologie symboliseren”. Hierbij was het wel het doel dat trouw gebleven werd aan de vier kleuren van Google. In de komende maanden zal het nieuwe beeldmerk overal zijn intrede doen.