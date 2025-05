Google vernieuwt voor eerst in 10 jaar het G-icoon van Google app

Google heeft het bekende Google-icoon, ook wel bekend als de grote ‘G’, bijgewerkt naar een nieuwe versie. Dit icoontje kennen we van de Google-app. Het gaat niet direct om een enorme wijziging, maar het is wel weer een stukje frisser geworden.

‘G’ logo in het nieuw

Google heeft het pictogram van zijn app vernieuwd. Het bekende ‘G’-icoon krijgt een frisse uitstraling, waarbij de kenmerkende vier kleuren op een subtielere manier in elkaar overlopen. Het gaat om een verfijnde verandering die vooral opvalt voor wie goed kijkt.

De nieuwe versie van het pictogram behoudt het vertrouwde kleurenschema – rood, geel, groen en blauw – maar in plaats van vier losse kleurvlakken, vloeien de kleuren nu geleidelijk in elkaar over. Zo gaat rood over in geel, geel in groen en groen in blauw. Dit zorgt voor een levendiger en moderner effect. De aanpassing sluit goed aan bij de huidige visuele stijl van Google, zoals te zien in de zogenaamde Gemini-gradiënt en de AI-modus in Google Zoeken, waar vergelijkbare overgangen worden gebruikt voor snelkoppelingen.

Het is voor het eerst sinds 1 september 2015 dat het ‘G’-icoon een update krijgt. Destijds werd het hele Google-logo grondig vernieuwd met een overstap naar het moderne lettertype Product Sans. Ook het pictogram onderging toen een grote wijziging: van een kleine witte ‘g’ op een blauwe achtergrond naar het cirkelvormige ontwerp dat de afgelopen tien jaar dienstdeed.

Opmerkelijk is dat het hoofdlogo van Google, het zesletterige woordmerk, vooralsnog onveranderd blijft. Het is nog niet duidelijk of andere producten, zoals Chrome of Maps, op korte termijn vergelijkbare updates krijgen. In theorie zouden ook die logo’s baat kunnen hebben bij dezelfde visuele verfijning.

Het nieuwe logo is inmiddels doorgevoerd in de bèta-versies op iOS en Android.