Flinke toename in klachten over opgezwollen batterijen bij Pixel 7-serie

Gebruikers van de Google Pixel 7-modellen, zoals de Pixel 7 en Pixel 7 Pro, maken op het internet massaal melding van een opgezwollen batterij. De Pixel-lijn is al meermaals in het nieuws geweest met problemen met de batterij, en de 7-serie lijkt hierop geen uitzondering.

Opgezwollen batterij bij Pixel 7-serie

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro zijn nu drie jaar oud. Toch staat het internet al vol met berichten over opgezwollen batterijen bij deze twee toestellen. De berichten komen verspreid van het web, zoals op Reddit en het eigen support-forum van Google. Het probleem lijkt bij verschillende gebruikers zo aanwezig dat er enorme gaten tussen het frame en het scherm ontstonden. Bij enkele gebruikers was er eerst sprake van een snel leeglopende accu, oververhitting of een uitvallend apparaat, voordat de dikke accu werd ontdekt.

Uit berichtgeving blijkt dat de eerste berichten stammen van de afgelopen maanden, toen de telefoons net wat langer dan twee jaar op de markt waren. Maar de laatste tijd volgen meer berichten. Uiteraard zijn batterijen aan slijtage onderhevig, maar een gevaarlijke zwelling van de batterij, zoals op de foto’s is te zien, is ongewoon. Iemand op Reddit meldt dat bij zijn toestel het scherm volledig los is gekomen, zonder dat deze is blootgesteld aan hitte.

Hoe Google ermee omgaat verschilt per gebruiker. Bij de ene gebruiker wordt de batterij of zelfs het toestel kosteloos vervangen. Bij andere gebruikers werd hun toestel omgeruild voor een refurbished model. Weer andere gebruikers kregen een prijsopgave van 130 dollar. Opvallend is dat het toestel niet deel uitmaakt van het vervangingsprogramma dat is opgezet voor de Pixel 7a. De Google Pixel 7a kampt namelijk met precies hetzelfde probleem. Google laat in een thread weten wat je moet doen bij een opgezwollen batterij.

Batterijproblemen zijn dus niet nieuw voor de bezitters van een Pixel-smartphone. Niet alleen de Pixel 7-modellen kampen met problemen. De Google Pixel 6a kwam eerder al in het nieuws met verschillende defecte batterijen en bij de Pixel 3 en 3 XL kwam ook het bericht naar buiten over opgezwollen accu’s.

Wat bij een opgezwollen accu?

Mocht je opmerken dat je toestel last heeft van een opgezwollen accu; stop dan direct met het gebruik van het toestel. Het kan voor grote problemen zorgen. Meld je direct bij de verkoper (of direct bij Google). Mocht je ervaring hebben met een opgezwollen accu bij de Pixel 7 (Pro) en dit gemeld hebben bij Google in Nederland, dan horen we het graag van je!

Voor de Google Pixel 10-serie heeft het merk al een verplichte batterijbeperking in het leven geroepen.

Google Pixel 7 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend