‘Google Pixels krijgen zelfde navigatieknoppen als Samsung-toestellen’

Stap je van een Samsung-telefoon over naar een Google Pixel, dan kan het wennen zijn om de navigatietoetsen te gebruiken. Google werkt nu aan een verandering, waardoor je op de Google Pixel de navigatietoetsen in dezelfde volgorde kunt gebruiken als bij Samsung.

Navigatietoetsen op je Pixel

In Android 16 QPR2 zijn aanwijzingen gevonden voor de navigatietoetsen op Pixel-toestellen. Het wordt namelijk mogelijk om de volgorde van de buttons aan te passen, naar eigen wens. Hoewel de home-toets altijd in het midden blijft, kun je de positie van ‘recent’ en ’terug’ aanpassen naar eigen wens. Standaard staat bij Android-toestellen de terug-toets linksonder, maar bij Samsung is dit omgedraaid, en staat ’terug’ rechtsonder in beeld.

De wijziging is nog niet voor het brede publiek te gebruiken, maar wordt op dit moment getest. Het is niet bekend wanneer Google de functionaliteit naar iedere gebruiker uitrolt. Overigens kun je ook nog gewoon kiezen voor bediening met gestures, waarbij je middels veegbewegingen de verschillende acties kunt uitvoeren.