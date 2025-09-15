Close Menu
    maandag 15 september
    Google onthult Android 16 standbeeld dat eigenlijk draaimolen is

    Stefan Hage

    Google staat bekend om het onthullen van nieuwe standbeelden wanneer er een nieuwe Android-versie verschijnt. Dat is nu ook gebeurd met Android 16, en wat we zien is een toffe draaimolen in de Material 3 Expressive-stijl.

    Android 16 standbeeld

    Ieder jaar wordt een nieuw standbeeld onthuld om een nieuwe Android-versie te onthullen. Dit standbeeld kun je terugvinden bij het hoofdkantoor van Google, gelegen in Mountain View. Android 16 wordt gevierd met een standbeeld van de bekende Android-mascotte, in een draaimolen. Dit is echter niet zomaar een draaimolen. De mini draaimolen heeft de vormen van Material 3 Expressive. Dit nieuwe ontwerp komen we tegen op de Android 16-toestellen, zoals de Pixel 10-serie. We hebben meer beelden en informatie hierover voor je in de Pixel 10 Pro XL review.

    Android 16 standbeeld

    Foto via Sameer Samat op X

    Google heeft met dit standbeeld weer iets wat meer wat speelser is. Vroeger waren de standbeelden een stuk meer uitgesproken. Dit kwam doordat Android-versies namen kregen met lekkernijen. Nu worden alleen nog intern wat codenamen gebruikt, maar daar wordt in de buitenwereld niets mee gedaan. Zo zagen we bijvoorbeeld het grote Android Lollipop standbeeld, dat neergezet werd met Android 5.0 Lollipop.

