Android 16 QPR2 Beta 2 beschikbaar: stappenteller en meer personalisering

Google heeft een nieuwe testversie uitgebracht van Android 16. Met Android 16 QPR2 Beta 2 voegt het merk verschillende nieuwe functies en verbeteringen door voor de Pixel-toestellen. Wat is er nieuw met de update?

Android 16 QPR2 Beta 2

Later dit jaar zal er een grote update verschijnen voor Android 16. Voor het zover is, test Google met verschillende verbeteringen en nieuwe functies met testversies. Een nieuwe testversie is nu aangekondigd door het merk. Android 16 QPR2 Beta 2 is een nieuwe bètaversie die nieuwe functies brengt naar Pixel-modellen. Onder andere op het gebied van personaliseren krijg je als gebruiker meer mogelijkheden. Via het onderdeel ‘Achtergrond en stijl’ kun je nu thema-iconen instellen. Hierbij kun je ook kiezen uit nieuwe vormen.

Screenshots via 9to5Google

Verder heeft Google een ingebouwde stappenteller toegevoegd. De gegevens die hiermee verzameld worden, worden opgeslagen in Health Connect. Verschillende apps kun je hiermee laten synchroniseren, en dus hoef je niet meer met verschillende apps en diensten te werken. In Android 16 QPR2 Beta 2 worden naast stappen, ook zaken als de hoogte, snelheid en afgelegde afstand opgeslagen.

De interface is op verschillende plekken aangepast, zo heeft het Beveiliging & Privacy-onderdeel het Material 3 Expressive sausje gekregen. Verder zijn verbeteringen vooral achter de schermen gedaan. De update wordt nu verspreid naar de Pixel-gebruikers die deel uitmaken van het bètaprogramma.

