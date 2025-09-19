Close Menu
    vrijdag 19 september
    Trending
    Android 16 header
    Nieuws

    Android 16 QPR2 Beta 2 beschikbaar: stappenteller en meer personalisering

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Google heeft een nieuwe testversie uitgebracht van Android 16. Met Android 16 QPR2 Beta 2 voegt het merk verschillende nieuwe functies en verbeteringen door voor de Pixel-toestellen. Wat is er nieuw met de update?

    Android 16 QPR2 Beta 2

    Later dit jaar zal er een grote update verschijnen voor Android 16. Voor het zover is, test Google met verschillende verbeteringen en nieuwe functies met testversies. Een nieuwe testversie is nu aangekondigd door het merk. Android 16 QPR2 Beta 2 is een nieuwe bètaversie die nieuwe functies brengt naar Pixel-modellen. Onder andere op het gebied van personaliseren krijg je als gebruiker meer mogelijkheden. Via het onderdeel ‘Achtergrond en stijl’ kun je nu thema-iconen instellen. Hierbij kun je ook kiezen uit nieuwe vormen.

    Android 16 QPR2 Beta 2

    Screenshots via 9to5Google

    Verder heeft Google een ingebouwde stappenteller toegevoegd. De gegevens die hiermee verzameld worden, worden opgeslagen in Health Connect. Verschillende apps kun je hiermee laten synchroniseren, en dus hoef je niet meer met verschillende apps en diensten te werken. In Android 16 QPR2 Beta 2 worden naast stappen, ook zaken als de hoogte, snelheid en afgelegde afstand opgeslagen.

    De interface is op verschillende plekken aangepast, zo heeft het Beveiliging & Privacy-onderdeel het Material 3 Expressive sausje gekregen. Verder zijn verbeteringen vooral achter de schermen gedaan. De update wordt nu verspreid naar de Pixel-gebruikers die deel uitmaken van het bètaprogramma.

    Google Pixel 10 Pro productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 999,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 productafbeelding
    Google Pixel 10
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 849,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro XL productafbeelding
    Google Pixel 10 Pro XL
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1199,00 euro
    Alle informatie

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Samsung deelt officiële updateplannen Android 16 met One UI 8
    Samsung deelt officiële updateplannen Android 16 met One UI 815/09/2025
    Google onthult Android 16 standbeeld dat eigenlijk draaimolen is
    Google onthult Android 16 standbeeld dat eigenlijk draaimolen is15/09/2025
    Android 16 QPR1 wordt uitgerold door Google: dit is er nieuw
    Android 16 QPR1 wordt uitgerold door Google: dit is er nieuw04/09/2025
    Android Nougat
    Android 16 QPR2 Beta 1 brengt nieuwe functies naar je toestel21/08/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp