Android 16 QPR2 Beta 1 brengt nieuwe functies naar je toestel

Google pakte gisteren groots uit met haar aankondiging, en doet hier naast de Pixel-toestellen nog een schepje bovenop. Met de komst van Android 16 QPR2 Beta 1 komen er een hoop nieuwe functies naar je Android-toestel. De nieuwe testversie is direct beschikbaar voor de Pixel-modellen.

Android 16 QPR2 Beta 1

Een nieuwe testversie is uitgebracht voor Android 16. Met de nieuwste update naar Android 16 QPR2 Beta 1 worden in de nieuwste Android-versie een hoop nieuwe functies en verbeteringen doorgevoerd. De update wordt vanaf nu uitgerold naar deelnemers van het Android 16 bètaprogramma, als je in het bezit bent van een Google Pixel 6 of nieuwer.

Google heeft gewerkt aan verfijningen voor het instellingen-scherm, waardoor deze net wat groter is. In de nieuwe versie kun je het donkere thema verder uitbreiden, bijvoorbeeld bij apps die officieel het donkere thema niet ondersteunen. Je kunt ook het scherm op andere groottes splitsen in tweeën, zoals met de 90/10 verdeling. De zogenaamde ‘User Widget’ is voortaan in Material 3 Expressive ontwerp. Er is een Light Mode in de Screensaver-instellingen en er zijn bij de instellingen meer opties voor het ouderlijk toezicht. Met de nieuwe tweede kwartaalrelease zijn er opties voor HDR helderheid en is er bij het ingedrukt houden van een app-icoon op het startscherm, de optie ‘verwijderen’ bijgekomen. Bij Pixel-toestellen moest je een app naar boven slepen als je deze niet meer wilde hebben.

Nieuw in Android 16 QPR2 Beta 1 zijn de mogelijkheden voor icoontjes. Dankzij de nieuwe optie ‘Minimal Icons’ kun je app-icoontjes nog minimalistischer maken. Het is een variant op de Thema-icons. Ook wordt het mogelijk om de vorm van icoontjes te veranderen. Het vergrendelscherm wordt ook verbeterd, met lockscreen widgets, waar je dus ook je widgets kunt gebruiken. Je kunt ook gemakkelijker de helderheid van de zaklamp aanpassen.

De changelog van Google meldt nog de volgende verbeteringen:

UI, System Experience, and Accessibility

Expanded Dark Theme

Auto-Themed App Icons

Interactive Chooser Sessions

Smoother Android Migrations

PDF Document Annotation and Editing

Display Topology API

Device-aware ViewConfiguration

Granular Haptic Feedback Control

Quick Settings Tile Categories

Media & Audio

IAMF Decoding Support

Personal Audio Sharing in Output Switcher

New AAudio APIs

HDR/SDR Brightness Slider

Connectivity

Companion Device Management Enhancements

MediaRouter Network Privacy Improvements

Privacy & Security

Secure Lock Device

Phone Theft Protection Toggle

Developer Productivity

Widget Engagement Metrics

Early Warnings for 16KB Page Size Compatibility

Enhanced Profiling

More Robust Multi-Display Testing

De update komt zoals gezegd beschikbaar voor de Pixel 6 en nieuwer. Dit betekent dat de update uitgerold wordt naar de Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold en Pixel 9a.

