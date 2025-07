Android 16 beschikbaar voor Xiaomi 15 en 15 Ultra

De twee high-end smartphones van Xiaomi worden bijgewerkt met de update naar Android 16. De update wordt verspreid voor de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra.

Android 16 voor Xiaomi 15

Gebruikers van de Xiaomi 15 en de Xiaomi 15 Ultra ontvangen een grote update. Opvallend: het is de nieuwste Android-versie die uitgerold wordt naar de twee modellen. Dit betekent dat de twee high-end devices van het merk voorzien worden van Android 16. De update wordt gecombineerd met een update naar HyperOS versie 2.0.218.0, samen met de beveiligingsupdate van juli.

Grote veranderingen zijn er ondanks de versie-upgrade nog niet direct. Zo rolt Google pas later het Material 3 Expressive ontwerp uit voor de interface. Dit kenmerkt zich door het compleet vernieuwde ontwerp met veranderingen in vormen, kleuren en apps. Wel vind je verbeterde, vernieuwde widgets, Live Updates op het vergrendelscherm, een verbeterde fotokiezer die opgeroepen kan worden via andere apps en is er meer aandacht gegaan naar de privacy.

De update voor de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra wordt gefaseerd uitgerold. Je krijgt een melding als je hem kunt downloaden. Benieuwd naar de camera’s van de Xiaomi 15 en de Ultra? DroidApp deed een interessante camera-vergelijking.

Xiaomi 15 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 723,00 euro