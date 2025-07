Android 16 QPR1 Beta 3 uitgebracht: vol verfijningen

Google heeft een nieuwe bètaversie uitgebracht van Android 16. Met de nieuwe update naar Android 16 QPR1 Beta 3, worden verschillende verfijningen en fixes doorgevoerd. In tegenstelling tot de vorige versie, zijn er geen grote veranderingen doorgevoerd.

Android 16 QPR1 Beta 3

Een nieuwe update voor Android 16 is beschikbaar. Hoewel de stabiele versie van Android 16 al is verschenen, is Google nog niet klaar met het verbeteren van deze Android-versie. Dit betekent dat in de komende maanden de nodige verbeteringen toegevoegd worden. Daarnaast, de Pixel-toestellen die al de update hebben gekregen, hebben nog niet het nieuwe Material 3 Expressive ontwerp; de nieuwe designtaal in Android. Dat zal later pas beschikbaar komen.

Met de nieuwe update naar Android 16 QPR1 Beta 3 zien we voornamelijk een reeks verbeteringen en optimalisaties, samen met enkele bugfixes. De changelog van de update, hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog

Google Pixel 9 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 779,00 euro

Google Pixel 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 569,00 euro