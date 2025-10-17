Close Menu
    dinsdag 21 oktober
    Android 16 QPR2 Beta 3 uitgebracht: nieuwe functies en verbeteringen

    Een nieuwe testversie van Android 16 is uitgebracht. Google onthult Android 16 QPR2 Beta 3. Deze nieuwe versie is voorzien van verschillende verbeteringen en nieuwe functies. Gebruikers met een Pixel kunnen de update vanaf nu downloaden. De verbeteringen zullen ook naar de stabiele versie komen.

    Android 16 QPR2 Beta 3

    Hoewel de definitieve versie van Android 16 enige tijd geleden al is uitgerold, zit Google niet stil met de ontwikkeling van deze Android-versie. De grote kwartaalupdate QPR2 zal in december uitgerold worden, en met de nieuwste bèta worden de nieuwste functies en verbeteringen alvast getest. Wanneer je in het bezit bent van een Pixel-telefoon en deel uitmaakt van het bètaprogramma, dan kun je de update vanaf nu terugvinden op de Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold.

    Android 16 QPR2 Beta 3

    Foto via 9to5Google

    Maar wat is er nieuw met deze update? Android 16 QPR2 Beta 3 brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies. Zo zijn de microfoon- Google Lens- en AI-mode knoppen in de zoekbalk op je homescreen wat groter. Google biedt ook ondersteuning voor meer apps, voor de uitgebreide identiteitscontrole. Het gaat hierbij om een bescherming middels vingerafdruk of gezicht. In de nieuwe versie zijn aanpassingen gedaan in de meldingsgeschiedenis met een nieuwe kaartvorm en app-pictogrammen. Tevens zijn er markeringen te vinden in de balk voor de trillingen van de haptische feedback. Bij de fotokiezer krijg je nu een datum te zien tijdens het scrollen en zijn er nog enkele kleine veranderingen doorgevoerd.

    Android 16 QPR2 Beta 3 vibratie

    Bugfixes

    Daarbij heeft Google een overzicht gedeeld met de bugfixes die de update met zich meebrengt. De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd in QPR2 Beta 3.

    • Google Play-systeemupdates konden bij sommige gebruikers niet worden geïnstalleerd
    • Snelkoppelingen op het startscherm verschenen als lege grijze cirkels
    • Het portemonnee-pictogram op uw vergrendelscherm kan soms met een verkeerde kleur worden weergegeven
    • Batterij opgeladen tot 100% wanneer adaptief opladen is ingeschakeld
    • Het omhoog vegen van onderaf werkte soms niet meer
    • Het is mogelijk dat het door u geselecteerde thema niet bij de eerste poging van toepassing is
    • 50MP-afbeeldingen die met de ultragroothoek- of telelens zijn gemaakt, vertoonden regenboogartefacten
    • Slechte batterijduur door overmatig CPU-gebruik door de launcher, vooral op opvouwbare apparaten
    • Oproepen kunnen Bluetooth-audio verkeerd routeren
    • Gebruikers in Nieuw-Zeeland konden niet alle 6GHz Wi-Fi-netwerken bereiken
    • De Terminal-app crashte als u de lettergrootte van de gebruikersinterface van uw apparaat wijzigde terwijl deze open was
    • Gebruikers konden geen speciale tekens zoals `*`, `@` of `#` in de GUI-terminal typen
    • Het gelijktijdig swipen van de widgets op het vergrendelscherm en de meldingsbalk zorgde voor buggy animaties en een trage, niet-reagerende gebruikersinterface
    • Het scherm reageerde soms niet meer of bleef hangen bij het ontgrendelen van het apparaat
    • Scherm loopt vast en schermgeluid
    • Onverwachte apparaatcrashes en herstarts

    De uitrol van de update is begonnen, maar ook weer kort erna gestaakt. Er zouden problemen opgetreden zijn met reboots van Pixel-toestellen. Wanneer Google deze bug heeft opgelost, zal de update weer hervat worden.

    Google Pixel 10
    Google Pixel 10
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 908,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro
    Google Pixel 10 Pro
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 919,00 euro
    Alle informatie
    Google Pixel 10 Pro XL
    Google Pixel 10 Pro XL
    Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen.
    Prijzen vanaf: 1149,00 euro
    Alle informatie

