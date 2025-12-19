Close Menu
    zondag 21 december
    Google rolt Android 16 QPR3 Beta 1 uit met veel verbeteringen

    Stefan Hage

    Android 16 zal in het begin van het nieuwe jaar een grote update krijgen. Dit is de QPR3-update. In de komende tijd zal deze Android-versie getest worden. Nu kun je Android 16 QPR3 Beta 1 downloaden. Welke vernieuwingen brengt deze update?

    Android 16 QPR3 Beta 1

    Om de zoveel tijd wordt een nieuwe bètaversie uitgebracht van Android-versie. Dat is nu weer gebeurd, met een update naar Android 16 QPR3 Beta 1. Als je deel uitmaakt van het testprogramma, kun je de update vanaf nu op je Pixel-smartphone verwachten. De nieuwe testversie brengt verschillende verbeteringen, al blijven echt grote veranderingen uit.

    Android 16 QPR3 beta 1 zaklamp

    Foto: 9to5Google

    Zaklamp

    Android 16 QPR3 Beta 1 krijgt een handige verbetering voor de zaklamp-tegel in de snelle instellingen. Je vindt daar een schuifregelaar voor de helderheid van de zaklamp. Hiermee is het niet alleen meer een simpele schakelaar voor het in- of uitschakelen van de zaklamp. Wanneer je de knop ingedrukt houdt, kun je het scherm uitklappen en zo de sterkte van de zaklamp aanpassen.

    Android 16 QPR3 beta 1 navigatieknoppen

    Foto: Android Authority

    Navigatieknoppen

    Interessant is ook de aanwezigheid van een optie om de navigatieknoppen om te draaien op je Pixel-telefoon. Samsung-telefoons worden bijvoorbeeld standaard ingesteld met een andere indeling dan andere Android-toestellen. Zo is de volgorde daar: multitasking, home en terug, terwijl bij andere Android-toestellen de terugtoets en multitasking is omgeruild. Het is een alternatief voor het gebruik van gestures.

    Android 16 QPR3 beta 1 indicator

    Indicator en meer

    Google heeft ook een nieuw indicatiestipje toegevoegd, welke bovenin beeld komt. We kennen het groene bolletje al, dat aangeeft dat een actieve app de camera of microfoon gebruikt. Nu wordt daar een blauw bolletje aan toegevoegd. Deze wordt getoond naast het batterij-icoontje en geeft aan dat een actieve app je locatie gebruikt. Wanneer een app beiden gebruikt, wordt alleen de groene stip weergegeven.

    Vanaf nu kun je op je Pixel-telefoon, met de update, ook At a Glance verwijderen van het startscherm van je telefoon. Dit is de dynamische widget met bijvoorbeeld de weersinformatie, maar die kan zich ook aanpassen aan agenda-items en dergelijke. Een andere verbetering is de optie om de scherminhoud te casten naar een geschikt apparaat. Er is ook een nieuwe animatie bij het openen van een map.

    Voor nu is de bètaversie beschikbaar, de definitieve versie zal in maart uitgerold worden.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie.

