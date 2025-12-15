    donderdag 26 maart
    Pixel Camera 10.2 update brengt wijzigingen naar camera-app

    Stefan HageDoor Geen reacties1 minuut leestijd

    Voor de Pixel-toestellen heeft Google een nieuwe update uitgebracht voor de Pixel Camera. Met de nieuwe versie naar Pixel Camera 10.2 krijgen gebruikers toegang tot verschillende verbeteringen.

    Google brengt een nieuwe update uit voor de Pixel Camera, de camera-app die te vinden is op toestellen uit de Pixel-reeks. De nieuwe versie naar Pixel Camera 10.2 brengt een nieuwe sneltoetsbediening. Met een tik op de zoeker, verschijnen schuifregelaars waarmee je de witbalans, helderheid en schaduwen aan kunt passen. Tevens zien we het Material 3 Expressive ontwerp. Deze twee dingen zagen we al, maar nu is de volgorde van de schuifregelaars omgedraaid. Tevens zijn er nieuwe icoontjes voor de regelaars.

    Google belooft verder ‘Algemene verbeteringen voor de camerastabiliteit onder bepaalde omstandigheden’;, maar geeft verder geen details hierover.

    Via 9to5Google

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

