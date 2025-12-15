Pixel Camera 10.2 update brengt wijzigingen naar camera-app

Voor de Pixel-toestellen heeft Google een nieuwe update uitgebracht voor de Pixel Camera. Met de nieuwe versie naar Pixel Camera 10.2 krijgen gebruikers toegang tot verschillende verbeteringen.

Pixel Camera 10.2

Google brengt een nieuwe update uit voor de Pixel Camera, de camera-app die te vinden is op toestellen uit de Pixel-reeks. De nieuwe versie naar Pixel Camera 10.2 brengt een nieuwe sneltoetsbediening. Met een tik op de zoeker, verschijnen schuifregelaars waarmee je de witbalans, helderheid en schaduwen aan kunt passen. Tevens zien we het Material 3 Expressive ontwerp. Deze twee dingen zagen we al, maar nu is de volgorde van de schuifregelaars omgedraaid. Tevens zijn er nieuwe icoontjes voor de regelaars.

Google belooft verder ‘Algemene verbeteringen voor de camerastabiliteit onder bepaalde omstandigheden’;, maar geeft verder geen details hierover.