Google Pixel-toestellen krijgen enorme Android 16 QPR2 update: dit is er nieuw

Google heeft een grote update klaargezet voor de verschillende Pixel-modellen. Het is de QPR2 update die in de afgelopen tijd al werd getest. De verschillende Pixel-toestellen worden niet alleen voorzien van een reeks verbeteringen; er komen ook weer een hoop nieuwe functies naar de smartphones en tablets.

Pixels krijgen QPR2 update

Vorig jaar kondigde Google aan dat het wat wijzigingen doorvoert in de uitrol van updates. De release van Android 16 werd naar voren gehaald, en met frequentere releases wil Google “nieuwe functies aanbieden als ze klaar zijn”. Dat moment is nu, met de komst van de Android 16 QPR2 update. Deze nieuwe versie wordt vanaf nu verspreid voor de verschillende Pixel-toestellen. Om precies te zijn gaat het om de volgende modellen; Pixel 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Tablet, Fold, 8, 8 Pro, 8a, 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 9 Pro Fold, Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL en Pixel 10 Pro Fold.

Er zijn een hoop nieuwe functies die de update met zich meebrengt, maar ook de bugfixes worden niet vergeten door Google. Die zetten we onderaan voor je op een rij. De update voor de Pixels komt uit rond de 700-800MB, afhankelijk van het toestel. De update wordt gecombineerd met de nieuwe beveiligingsupdate van december.

Widgets op vergrendelscherm

De grootste verandering zie je zodra het scherm inschakelt. Android 16 QPR2 introduceert namelijk widgets voor op het vergrendelscherm. Deze zijn beschikbaar als je naar links veegt op het lockscreen. Je kunt de instellingen hiervoor vinden onder Instellingen > Scherm en aanraken > Vergrendelscherm > Widgets op vergrendelscherm. Google laat weten dat iedereen de widgets op het lockscreen kan zien zonder te ontgrendelen. Wel is authenticatie nodig als je de app opent. De widgets kun je aanpassen door op het scherm te drukken. Vervolgens kun je widgets verwijderen, vergroten of een keuze maken uit widgets via ‘Widgets toevoegen’. Een nieuwe optie is dat je op de klokweergave met twee regels kunt tikken, waarna deze dikker wordt.

Notificaties

Op het gebied van notificaties zijn ook verbeteringen doorgevoerd. Google introduceert naast de eerder uitgebrachte AI-samenvattingen, de notificatie-organizer. Meldingen met lage prioriteit worden hiermee automatisch gegroepeerd in categorieën. Zo kun je denken aan Nieuws, Aanbiedingen en Social media. Bij geminimaliseerde apps, worden de bijbehorende iconen gestapeld aan de rechterkant van de notificatie.

Iconen, donker thema en Live Caption

Je kunt nu bij de instellingen, bij Achtergrond en Stijl, kiezen voor aangepaste pictogramvormen. Naast de standaard bekende cirkel, kun je kiezen uit vier extra vormen. Deze icoontjes zie je alleen terug op het startscherm van de telefoon of tablet. Ook thematische pictogrammen worden ondersteund, zodat de kleur en uitstraling past bij de rest van de telefoon. De donkere modus is ook verbeterd. Met de uitgebreide optie in het donkere thema, kun je ervoor kiezen om iedere app in een donker jasje te steken, ook als die van oorsprong geen donker thema heeft. Volgens Google is het voordeel van het donkere thema dat het energie bespaart en minder belastend is voor de ogen.

Live Caption is uitgebreid met een handige sneltoets. Deze optie kun je vanaf nu oproepen bij het weergeven van de volumeregelaar. Hiervoor hoef je dus niet meer het hele scherm op te roepen.

Meer Material 3 Expressive

Het design van Android 16 kenmerkt zich door het strakke Material 3 Expressive. Verschillende zaken in de Android-versie zijn onder handen genomen. Zo is de Instellingen-app vernieuwd, en geldt dit ook voor het onderdeel ‘Beveiliging en Privacy’. Google heeft verder de meldingsgeschiedenis voorzien van kaartvormen en grotere iconen.

Andere verbeteringen

Er zijn nog een aantal onderdelen aangepast met de Android 16 QPR2 update. Ouderlijk Toezicht staat nu los van de optie ‘Digitaal Welzijn’, al biedt het nog steeds dezelfde beheermogelijkheden. Onder de optie ‘Beeldscherm en aanraking’ vind je bij de Verbeterde HDR-helderheid een schuifregelaar voor de intensiteit. Tevens kan Health Connect direct stappen registreren die door het toestel bijgehouden worden.

Bugfixes

Zoals gezegd bevat de update ook een reeks verbeteringen en bugfixes. Het is een lange lijst met verbeteringen die klaarstaat. Veel van de opgeloste problemen hadden te maken met vastlopers, haperingen of situaties waarin onderdelen niet goed reageerden. Denk aan schermen die knipperden, zwart werden of vertraagd reageerden bij het ontgrendelen, en apps of systeemonderdelen die niet altijd soepel sloten of startten. Ook zijn er verbeteringen doorgevoerd voor sensoren, geheugenbeheer en de algemene prestaties van zowel het systeem als de netwerkverbinding.

Daarnaast pakt deze update een reeks praktische problemen aan die je in het dagelijks gebruik kunt tegenkomen. Zo zijn bugs opgelost rond audio, Bluetooth-verbindingen, vingerafdrukontgrendeling en de camerastabiliteit. Ook specifieke functies, zoals Picture-in-Picture, Live Caption en Quick Settings, werken nu betrouwbaarder. Voor foldables is er extra aandacht besteed aan schermproblemen tijdens het gamen en weergavefouten op het interne display.

Tot slot zijn er meerdere verbeteringen doorgevoerd in de gebruikersinterface. Je zou minder vaak te maken moeten hebben met flikkerende toetsenborden, lege schermen in Google Home, verkeerd weergegeven meldingen of animaties die blijven hangen. Ook de Wi-Fi-stabiliteit is verbeterd op enkele modellen.

Uitrol

Goed nieuws voor de Pixel-gebruikers, want de nieuwe update wordt vanaf nu uitgerold voor de verschillende toestellen. Zo zien we de update binnenrollen op de Pixel 10 Pro XL en de Pixel 10 Pro Fold, maar meldt Richard ons ook dat de update op de Pixel 8 Pro aangekomen is. Als je de update kunt downloaden, krijg je een melding van de update. Je kunt de update ook forceren door naar Instellingen > systeem > Software-updates > Systeemupdate te gaan, en daar te controleren op updates. Het installeren kan enige tijd in beslag nemen.

