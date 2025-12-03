Close Menu
    maandag 8 december
    Android beveiligingsupdate december 2025 uitgebracht door Google

    2 reacties1 minuut leestijd

    Google heeft een nieuwe security-patch uitgebracht voor Android. De nieuwe patch van december pakt verschillende kwetsbaarheden aan in de beveiliging van Android. Smartphones, tablets en andere producten kunnen de update vanaf nu verwachten.

    Beveiligingsupdate van december vrijgegeven

    Iedere maand wordt door Google een nieuwe beveiligingsupdate uitgebracht voor het Android-besturingssysteem. Dat wordt nu ook gedaan, met de beveiligingsupdate van december. Met de nieuwe patch worden tientallen zwakke plekken in de beveiliging aangepakt. Fabrikanten kunnen de nieuwe update optimaliseren voor hun toestellen. Zo voegen merken als Samsung hier doorgaans nog eigen patches aan toe.

    Google Pixel 9 Pro design

    Sinds enige tijd worden exacte details over de inhoud van de security-patch niet meer openbaar gemaakt. Dit om de kans op misbruik van de zwakke plekken te verminderen. Bij een beveiligingsupdate wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende specificaties van apparaten. Ook de ‘ernst’ van de kwetsbaarheden speelt mee.

    In de komende tijd zullen verschillende smartphones en andere apparaten de nieuwe beveiligingsupdate van december aangeboden krijgen. Krijg je de update binnen, dan horen we het graag van je. Stuur ons een mailtje, met een screenshot. Stuur deze naar redactie@droidapp.nl.

