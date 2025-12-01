Close Menu
    woensdag 11 maart
    Android in november 2025: de beste apps en het belangrijkste nieuws

    Stefan Hage

    De decembermaand gaat nu echt beginnen! Voor de feestmaand echt losbarst, blikken we eerst terug op de maand november. Wat was het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand, en wat zijn de beste apps van de afgelopen maand?

    Android in november

    Groots nieuws was er voor de Android-gebruikers die ook een Apple-product hebben. Quick Share van Google werkt nu ook met AirDrop op de iPhone, Mac en iPad. Verder kwam Google met Gemini 3 en dat maakt AI nog beter. WhatsApp kwam in het nieuws met een beveiligingslek, waarvoor wordt aangeraden om hier zeker even een blik op te werpen als je WhatsApp gebruikt. Er waren verschillende storingen, waaronder de enorme storing bij Cloudflare en DigiD.

    OnePlus presenteerde in november de nieuwe OnePlus 15 als high-end smartphone voor het nieuwe jaar. Motorola kwam met de Motorola Edge 70. Beide toestellen zijn uitgebreid getest deze maand. Netflix komt met een nieuwe prijsverhoging en KPN en Youfone stoppen met de voicemail-app. Pixel-toestellen kregen er een hoop nieuwe functies bij met de Pixel Feature Drop van november. Bij Poco zien we de nieuwe F8-modellen, die voorzien zijn van Bose-speakers.

    Reviews

    Beste apps

    In november hebben we verschillende apps behandeld. Wat zijn de beste apps van november die we besproken hebben die maand?

    Nano Banana Pro

    Gemini: Nano Banana Pro

    Google heeft in november een nieuwe versie van Gemini uitgebracht, maar dat is niet het enige op AI-gebied. Het bedrijf lanceert ook Nano Banana Pro, en ook dit heeft weer te maken met AI. Met Nano Banana Pro kun je AI-plaatjes maken die nog veel nauwkeuriger zijn, en waarbij de AI-tool ook research kan doen. In ons artikel over Nano Banana Pro hebben we een Nederlandse lijnbus gepakt, en die omgetoverd naar de Londense straten. Het werd akelig echt, waarbij zelfs de deuren naar de andere kant werden verplaatst.

    ING app maandelijks budget

    ING Bankieren app

    ING heeft een nieuwe app-update uitgebracht afgelopen maand. Hierin zien we een aantal nieuwe functies en verbeteringen. Klanten van de bank kunnen de nieuwe functie ‘Rond af en Beleg’ gebruiken, waarmee bedragen worden afgerond, en dat bedrag belegd wordt. Tevens kun je kiezen voor een avatar, is de zoekfunctie verbeterd met AI en krijg je beter inzicht in je maandelijks terugkerende kosten.

    ANWB Laadpas Tesla Supercharger

    ANWB Laadpas

    Ben je in het bezit van een elektrische auto, dan kun je je lol op met tal van verschillende EV apps. Eén daarvan is de ANWB Laadpas app. Hoewel laden met de ANWB Laadpas zeker niet de goedkoopste manier is, kun je nu de applicatie ook gebruiken om te laden bij Tesla SuperCharger. Wil je niet hiervoor de Tesla app downloaden, dan kun je dus de ANWB app hiervoor gebruiken. Houd er rekening mee dat de ANWB hiervoor een hogere prijs hanteert dan Tesla zelf.

    Bonustip: DroidApp App

    Onze eigen DroidApp App mag niet ontbreken op je telefoon. Met onze applicatie blijf je op de hoogte van het belangrijkste Android-nieuws, maar lees je er ook alles over smartphones, providers, apps en nog veel meer. De app is vrij van reclame en geeft je ook toegang tot de specificatiedatabase met de specificaties en actuele prijzen van toestellen.

    Extra tip: ontvang jij de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief al? Meld je aan! (scrol naar beneden via deze link).

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

