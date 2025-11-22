Dreame L40 Ultra AE review: robotstofzuiger levert topprestaties met één dealbreaker

Robotstofzuigers worden steeds beter en slimmer. Bekende merken bieden inmiddels een uitgebreid portfolio van verschillende soorten robotstofzuigers. Zo ook Dreame, dat de L40 Ultra AE in het assortiment heeft. Hoe deze zijn werk doet, lees je in onze Dreame L40 Ultra AE review.

Dreame L40 Ultra AE review

Op DroidApp bespreken we wel vaker robotstofzuigers. Zo verscheen onlangs de Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro review online. Er zijn echter meer grote(re) spelers in deze markt, waaronder Roborock en Dreame. Die laatste kwam eerder met de Dreame L40 Ultra AE, en hoe die bevalt vertellen we je in onze test.

Unboxing en instellen

Bij het openen van de grote kartonnen doos, valt direct op dat Dreame je gelijk goed wil voorzien. Dit betekent dat we verschillende extraatjes tegenkomen. Een standaard borstel is al in de robotstofzuiger te vinden, maar je kunt ook de tri-cut borstel gebruiken, die meegeleverd wordt. Deze is in staat om bijvoorbeeld haren door te snijden, zodat je borstel zich niet ‘verslikt’ in haren. Daarbij vind je nog een extra stofzuigerzak in de doos, net als schoonmaakmiddel voor de vloer en natuurlijk papierwerk. Tevens levert Dreame een borstel mee.

In het basisstation zijn verschillende dingen te vinden. Allereerst is onder de klep bovenaan ruimte voor zowel de schoonwater- als de vuilwatertank. Bij veel andere robotstofzuigers, zien we doorgaans geen klep over deze twee bakken. Dit oogt netter. Achter de zilvergekleurde klep bevindt zich de stofzak en een ander reservoir. Hierin kun je het schoonmaakmiddel doen. Dat is een fijne toevoeging, want de robotstofzuiger kan zelf de vermenging aanpassen.

Eigenschappen

We hebben het eerder op DroidApp al aangegeven: als je in de markt bent voor een robotstofzuiger, dan kun je je borst natmaken. De keuze is namelijk gigantisch. De Dreame L40 Ultra AE is een uitgebreide stofzuiger vol mogelijkheden. Het bedrijf voorziet deze robot van een maximale zuigkracht van 19.000 Pascal, een accu van 5200 mAh en een stofbak met een capaciteit van 395 ml. De capaciteit voor de tanks is 4,5 liter voor het schone water en 4,0 liter voor het vuile water. De dweilpads kunnen in het basisstation met 75 graden Celsius worden gereinigd, terwijl deze ook gedroogd kunnen worden met hete lucht. Op die manier moet de kans op bacteriën tot een minimum beperkt worden. Tevens is er een zelfreinigend wasbord, zodat ook je ook naar het basisstation minder omkijken hebt.

Zoals besproken beschikt de robotstofzuiger van Dreame over een borstel die zich eventueel kan optillen. Tevens is er een zijborstel, maar deze heeft geen flexibele arm. Om hoeken beter te bereiken hebben sommige robots dit wel, de L40 Ultra AE dus niet. Onder de robot zien we verder twee dweilpads. Ook deze kunnen opgetild worden, zodat je vloerkleed niet onnodig nat of vochtig wordt.

De app

Met de Dreamehome app van Dreame kun je de robot bedienen. Het instellen van de robotstofzuiger gaat eenvoudig. Via het startscherm heb je direct toegang tot de robot. Je hebt verschillende opties, zoals het live meekijken tijdens het stofzuigen en je kunt kiezen voor snelkoppelingen. Zo kun je een reinigingsmodus bepalen voor na het eten, of waar vaak de huisdieren zitten.

Open je het apparaat in de app, dan krijg je de kaart te zien van de laatste ronde. Uiteraard kun je daar ook het schoonmaken starten, acties voor het basisstation aanpassen of een geselecteerde kamer of zone schoonmaken. Heeft de robot eenmaal schoongemaakt, dan zie je ook welke obstakels en dergelijke de Dreame is tegengekomen. Wat ons opvalt is dat er met grote regelmaat hele andere objecten gedetecteerd worden, dan het daadwerkelijk is. Zo is een stuk krabpaal van de kat (zonder kat) herkend als huisdier, en is zelfs een mandje al een huisdier. Het apparaat kan overigens ook foto’s maken als het je huisdier ziet. Ook werd de woonkamer als keuken gezien. Merkwaardig, maar gelukkig wel aan te passen.

De app werkt verder gebruiksvriendelijk en snel. Soms duikt er wel een irritante pop-up op om je aan te melden voor de nieuwsbrief, maar ook die kun je weer dempen. Hoewel de app in het Nederlands is, spreekt de robot geen Nederlands. Wel Engels, Duits, Frans, Spaans en bijvoorbeeld Scandinavische talen.

In de praktijk

Wekenlang hebben we de Dreame L40 Ultra AE getest. We kunnen daardoor mooi de balans opmaken met hoe de robotstofzuiger scoort. Wat blijkt: hij doet het erg goed. Obstakels benadert de robot rustig, waar de eerder besproken Xiaomi nog wel eens dacht, ik rij er toch tegenaan. De Dreame is niet extreem luidruchtig, en dat is ook mooi meegenomen. De stofzuiger gaat mooi om stoel- en tafelpoten heen en maakt netjes zijn ronde. De ruimte die hij schoonmaakt is circa 48 m2 en voor het stofzuigen neemt de Dreame ongeveer 65 minuten de tijd, wat een prima tijd is. Dweilt hij gelijktijdig, dan duurt het ongeveer een half uur langer, inclusief dweilen wassen en bijvullen van de watertank. De batterijcapaciteit is meer dan prima, en blijft na dweilen en stofzuigen nog voor de helft gevuld.

Je hebt eigenlijk geen omkijken naar de prestaties van de Dreame L40 Ultra AE. Toch is de Dreame niet perfect, en dat bewijst hij op het vloerkleed. We scharen het niet onder hoogpolig, maar het is ietsje hoger dan laag. Het vloerkleed is in alle weken nooit volledig schoongemaakt. De Dreame snapt het niet. Af en toe rijdt hij erop, draait een rondje, en gaat weer weg. En dat brengt deze robotstofzuiger het grootste minpunt. Alle functies hebben we nagelopen, maar zonder resultaat. Het kleed, waar in ons huishouden de katten ook op liggen te rollen, wordt niet schoongezogen. Dit terwijl de Roborock Qrevo Edge die hier staat, dit wel netjes meepakt. Het apparaat heeft zich één keer vastgereden in het begin, en dat was op het vloerkleed. Voor de rest is hij altijd netjes terug naar zijn dock gegaan.

Hier in huis staat een robotstofzuiger met een flexibele arm. Je merkt dat wanneer er echt vuil in de (uiterste) hoeken ligt, dat deze beter bij de hoeken komt dan de Dreame. Maar om eerlijk te zijn, een groot gemis vonden we het ontbreken van een flexibele borstelarm op de Dreame niet.

Dweilen

Onder de Dreame L40 Ultra AE zitten twee dweilpads. Die draaien rond en zorgen voor een frisse doek over je vloer. Echt dweilen zoals je dat met de hand doet, dat kan een robotstofzuiger (in ieder geval in dit segment) echt nog niet. Mede omdat je met de hand veel meer druk kan zetten. Oppervlakkige vlekken gaan wel weg, maar boenen doet het toestel niet. Voor over je vloerkleed kan de robot zijn dweilen optillen. Voor het dweilen kan je de vochtigheid van de dweilpad heel precies instellen en kan je de dweilwasfrequentie aanpassen.

Beoordeling

De Dreame L40 Ultra AE heeft zoals gezegd hier wekenlang dag in, dag uit, rondgereden. Zodat we precies kunnen zien hoe de robot het doet in de praktijk. Want leuk van die testen in een bak, daar heb je als consument niets aan. De robotstofzuiger laat een erg goede indruk achter. Een flexibele zijborstel hebben we niet gemist, al is deze wel in het segment vaak te vinden, en kan nét dat ene vuiltje in de hoek meenemen. Heb je een wat hoger vloerkleed, dan kunnen we deze Dreame direct afraden; tenzij je dat niet gestofzuigd wilt hebben. De robot doet hier namelijk niets mee, en dat is een gemis. Heb je geen hoger vloerkleed, dan kunnen we de Dreame absoluut van harte aanraden.

De adviesprijs van de Dreame ligt normaal op 699 euro. Met Black Friday is deze nu heel interessant afgeprijsd naar 479 euro. Je kunt hiervoor terecht bij Coolblue, Bol.com, Amazon en MediaMarkt.