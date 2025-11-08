Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro review: maakt deze robotstofzuiger het huishouden makkelijker?

Xiaomi is geen onbekende naam in robotstofzuiger-land. De fabrikant heeft al verschillende robotstofzuigers uitgebracht. De nieuwste high-end aanwinst is de Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro. Die hebben we voor je getest. Onze ervaringen delen we in de review.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro review

Ga je op zoek naar een robotstofzuiger, dan beland je in een enorm aanbod waar het moeilijk is om de juiste te vinden. Het aanbod is zo gigantisch van verschillende fabrikanten, dat het lastig is om de juiste keuze te maken. Xiaomi dacht dat er nog niet genoeg keuze was, en komt met de Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro. De stofzuiger werd eind september aangekondigd. Deze robotstofzuiger is voorzien van de nodige zaken en moet de vloer thuis schoon houden. Lukt dat goed? Dat testen we voor je in de Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro review.

Unboxing en instellen

In de verpakking van de Xiaomi robotstofzuiger vinden we het oplaadstation (inclusief een afvalzak), verschillende borstels en de benodigdheden zoals filters en dweil. Het instellen gaat via de app van Xiaomi Home. Dit gaat eigenlijk vrij gemakkelijk en wijst zich vanzelf. Eenmaal ingesteld kun je enkele zaken aanpassen, zoals de taal waarin de robot tegen je praat. Ook de Nederlandse taal wordt ondersteund. De robot vertelt precies wat hij gaat doen. Bij het leegzuigen van de afvalbak van de robot, telt de Xiaomi af van drie naar één.

Eigenschappen

Zoals gezegd is het aanbod van robotstofzuigers gigantisch. Waar de Xiaomi onder andere mee opvalt, is de afwerking van het oplaadstation. Over de bakken voor het vuile en schone water is een klep te vinden. Hierdoor vallen de bakken niet direct op. Het geheel is vrij groot, maar het biedt dan ook veel opties. Het is namelijk een zelfreinigend basisstation. Zo worden de dweildoeken gewassen en verhit tot 80 graden Celsius, om zo vuil en bacteriën te verwijderen. Ook is er heteluchtdroging van de dweilen. De Robot Vacuum 5 Pro biedt verder een optie die het afvalwater kan ‘bekijken’. Is het te vies, dan worden de dweilen opnieuw gewassen. Het basisstation van de Xiaomi biedt een waterreservoir van vier liter.

De robot zelf is ook voorzien van de nodige zaken. De 5200 mAh accu is gemiddeld voor in de markt. Het apparaat voelt stevig en ziet er degelijk uit. Om onder ook lage meubels te komen is er een dToF-radar die in kan schuiven. Er zit een HD-camera op waarmee je ook live kan meekijken. Dit is een RGB-camera, al zitten er ook twee infraroodcamera’s en een 3D-infraroodpuntprojector in de stofzuiger. Middels tal van AI-functies is het ook een slim apparaat dat objecten kan herkennen en ontwijken. Aan de voorzijde zitten ook twee nachtzichtlampen (LED) en deze worden geactiveerd als het te donker wordt. We kunnen stellen dat er het nodige licht vanaf komt. Schoonmaken in de donkere uren moet daarom geen groot probleem zijn.

Aan de zijkant is de Xiaomi Vacuum 5 Pro voorzien van een uitschuifbare arm met zijborstel, en een dweildoek die eveneens een uitschuifbare arm heeft. Het idee hierdoor is dat hoeken beter bereikt worden. De borstels hebben een anti-klit technologie. Xiaomi belooft een zuigkracht van 20.000 Pa en dat is net zo hard als een gemiddelde stofzuiger met steel. Zelfs hardnekkig vuil moet hiermee opgeruimd kunnen worden.

De app

De bediening van de Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro gaat via de Xiaomi Home-app. In de applicatie worden de slimme producten van Xiaomi gebundeld, en vind je daar dus bijvoorbeeld ook de slimme drinkbak of voerbak voor je hond of kat, of andere slimme producten van het Chinese merk. In de applicatie vind je bij de robotstofzuiger de kaart met de laatst afgelegde route. Teven vind je er verschillende instellingen, kun je stationstaken uitvoeren zoals het reinigen van de dweil of het afzuigen van stof, mocht dit automatisch niet naar wens zijn gegaan.

Via de Xiaomi Home app kun je ook live meekijken met de robot, als hij bijvoorbeeld zijn rondjes rijdt. Je kunt schoonmaakritten inplannen, maar ook handmatig starten. Je kiest dan bijvoorbeeld of er gestofzuigd of gedweild moet worden, of beiden. Je kiest verder de mate van grondigheid en de zuigkracht die gebruikt wordt. Uiteraard is het mogelijk om ervoor te kiezen om niet het hele huis schoon te maken, maar alleen een bepaalde zone of kamer. De bediening van de Xiaomi Home app wijst zich vanzelf. De app is in het Nederlands.

In de praktijk

Genoeg mogelijkheden dus bij de Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro. We hebben de robot een aantal weken in gebruik gehad en zo goed kunnen testen bij het huis- tuin en keukengebruik. Duidelijk is dat de robotzuiger zelflerend is. Want de eerste week reed hij als een verdwaalde zombie door het huis. Van de woonkamer naar de gang, via de keuken weer naar de gang, om vervolgens in de woonkamer weer wat mee te nemen. In de dagen erna werd het apparaat steeds een beetje beter. Nu kunnen we hem incidenteel nog betrappen op een rare route. Maar goed, als hij maar schoonmaakt. Met een tijdsduur van dik anderhalf uur neemt de Xiaomi wel ruim de tijd om te stofzuigen en te dweilen. De Roborock die hier rijdt, doet hetzelfde kunstje, maar dan heeft hiervoor 20-30 minuten minder lang de tijd nodig. Het gaat om een ruimte van 48 m2, waarna de batterij nog bij normaal zuigen voor de helft gevuld is.

Op wat hogere vloerkleden lijkt de Xiaomi meer moeite te hebben. Stukken worden overgeslagen en met regelmaat lijkt het apparaat gedesoriënteerd en rijdt hij onlogische routes daar. Hij rijdt dan rondjes en geeft het af en toe op, door zichzelf tegen een tafelpoot te rijden. Daarna merken we dat er weinig zuigkracht is op vloerkleden, maar ook op de deurmat. Alleen op de allerhoogste zuigfunctie gaat het wat beter, maar onze Roborock laat hier duidelijk betere resultaten zien. Daarnaast heeft Roborock een optie om op dergelijke ondergronden de zuigkracht te verhogen, maar dat is bij de Xiaomi geen optie.

Tafelpoten zorgen vreemd genoeg sowieso nog weleens voor problemen. Niet zelden rijdt het apparaat zich vast zonder dat er veel aanleiding voor nodig is. Een dikke licht schuine tafelpoot op een PVC-vloer, of een dunne rechte tafelpoot op het kleed laten hem vastlopen. Dit terwijl andere robotzuigers hier geen problemen mee hebben. Overigens, met alle technieken en AI-toepassingen mag je toch wel verwachten dat dit geen obstakels moet zijn voor een dergelijk product anno 2025. In de avonduren redt de Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro zich vrij goed. Er zitten twee flinke ‘koplampen’ aan de voorzijde van het apparaat, die flink wat licht geven.

Dweilen

Wat betreft het dweilen doet de robotstofzuiger het niet heel veel slechter of beter dan de meeste andere robotstofzuigers. Wanneer je net met vieze schoenen over de vloer hebt gelopen, krijgt de robot dit alleen weg als het ‘nog vers’ is. Is het eenmaal opgedroogd, dan hoef je niet te verwachten dat de robot gaat boenen. Dat doet overigens vrijwel geen enkele robotstofzuiger. We zien het nog steeds als een verfrissing voor in het huis, maar diepe vlekken gaan er niet mee weg. Let wel goed op, op de instellingen wanneer de robot de dweilen wast. Want de Vacuum 5 Pro rijdt gerust een stuk door met hele droge dweildoeken.

Eenmaal klaar, dan wordt de taak afgerond en rijdt de robot naar het basisstation. Hier kunnen we de robot niet betrappen op fouten. Wel merken we dat soms opgezogen stukken kattenbrok uit de robot vallen als hij het station in rijdt. Niet handig, als je juist een robotzuiger hebt om de vloer schoon te houden.

Beoordeling

Aan het begin van de reviewperiode hadden we de titel al bedacht: “verdwaalde zombie rijdt zich zonder moeite vast”. Duidelijk is dat het helpt als je de Xiaomi wat langer de tijd geeft. Dan is het best een prima robotstofzuiger, die qua prijs ook interessanter kan zijn met zijn specificaties dan duurdere concurrenten. Doorgaans levert de Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro prima schoonmaakwerkzaamheden af, maar toch rijdt de robot zich naar onze wens te veel vast. Dat verwacht je niet voor een bedrag van 800 euro, wat deze stofzuiger kost. Heb je thuis geen hoog vloerkleed of schuine tafelpoten, dan kan de Vacuum 5 Pro best het overwegen waard zijn.

Je kunt de Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro kopen bij Bol.com.