Xiaomi onthult Redmi Pad 2 Pro, robotstofzuigers, wearables en meer

Het portfolio van Xiaomi is vandaag in de Duitse stad München uitgebreid met verschillende nieuwe producten. Onder andere een nieuwe tablet, wearables, robotstofzuigers en oordopjes krijgen we te zien.

Nieuwe producten van Xiaomi

Xiaomi heeft de stad München uitgezocht om vandaag nieuwe producten te tonen. Vandaag konden we kennismaken met de nieuwe Xiaomi 15T-serie, maar er zijn nog meer producten getoond. Die nieuwe producten zetten we op een rijtje, zodat je weer helemaal op de hoogte bent.

Xiaomi Redmi Pad 2 Pro

Een nieuwe tablet is door Xiaomi aangekondigd. Het merk komt met de Xiaomi Redmi Pad 2 Pro, welke beschikbaar zal komen in een WiFi-versie en een 5G-variant. Met die laatste kun je dus ook onderweg in verbinding blijven. Volgens de fabrikant is de nieuwe tablet ontworpen voor dagelijkse entertainment met een groot scherm, goede accuduur en veel functionaliteit.

Aan boord is het 12,1 inch scherm met 2,5K resolutie. Dit is een LCD-scherm met een maximale helderheid van 600 nits. De Redmi Pad 2 Pro is voorzien van de Snapdragon 7s Gen 4 chipset en de mogelijkheid het 128GB/256GB geheugen uit te breiden middels een geheugenkaart. Over Android ligt de HyperOS skin van Xiaomi zelf. Beide versies bieden verder een 12.000 mAh batterij met 33W laden. Er is een aansluiting voor een 3,5 millimeter headset en zowel voor als achter is er een 8 megapixel camera, hoewel dit bij het 5G-model een 13 megapixel camera is achterop. Het metalen ontwerp van de Redmi Pad 2 Pro is leverbaar in de kleuren grijs, zilver, paars en er is een matglas-versie. Het 5G-model is enkel beschikbaar in de kleuren grijs en zilver.

Xiaomi verkoopt de Redmi Pad 2 Pro voor 299,90 euro. De 5G-versie start bij een bedrag van 379,90 euro.

Xiaomi Watch S4 in nieuw formaat

Tijdens het Mobile World Congress zagen we de Xiaomi Watch S4 al, voorzien van 1,43 inch AMOLED-scherm. Nu komt het horloge er ook in een kleiner formaat, als 41mm versie met een 1,32 inch AMOLED-scherm. Dit scherm levert een 1500 nits helderheid, een dikte van 9,5 millimeter en gewicht van 32 gram. Het horloge biedt uitgebreide statistieken rondom de gezondheid. Er zijn meer dan 150 sportmodi, een verbeterde hartslagmeting en inzicht in je slaap. Het horloge gaat 159,99 euro kosten en is beschikbaar in de kleuren zwart, wit, mintgroen en een gouden kleur

Xiaomi Open Wear Stereo Pro

Ook nieuw zijn de Xiaomi OpenWear Stereo Pro oordopjes. Het merk spreekt over een lichtgewicht, ergonomisch ontwerp dat langdurig comfortabel blijft door de driepuntsondersteuning. Daarbij zorgt een flexibel memory-titaniumdraad ervoor dat de oordopjes in elke oorvorm lekker zitten. Er is een Hi-Res Audio Wireless-certificering met LDAC-codec. Dankzij Harman AudioEFX en Harman Master moet er altijd een equalizer-profiel beschikbaar zijn die bij je past. Xiaomi belooft voor de Xiaomi Open Wear Stereo Pro een maximale batterijduur tot 8,5 uur per oplaadbeurt, wat uit te breiden is tot 45 uur met de case. De prijs komt uit op 149,99 euro. Ook dit product komt in het goud beschikbaar, naast een zwarte kleur.

Xiaomi Smart Band 10

De Xiaomi Smart Band 10 is niet nieuw, maar wel in een nieuw jasje gestoken. Wil je er wat hipper bij lopen, dan kun je vanaf nu kiezen voor de Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition met een gouden ontwerp, met meer ‘bling-bling’. Je hebt nog steeds een 1,72 inch AMOLED-scherm, meer dan 150 sportmodi, uitgebreide slaapanalyse en meer dan 200 wijzerplaten. Daarbij moet de 233 mAh batterij het bij normaal gebruik maximaal 21 dagen uithouden. Het nieuwe model kost 79,99 euro en wordt alleen bij Xiaomi zelf verkocht.

Xiaomi Robot Vacuum 5-serie

Nieuw zijn ook twee robotstofzuigers die ook je kunnen helpen met dweilen. Het gaat om de Robot Vacuum 5 en de Vacuum 5 Pro. Beide robots bieden een krachtige zuigkracht van 20.000 Pa, wat genoegt moet zijn voor alle soorten vuil en stof. Dankzij de dToF-radar kan het Pro-model onder de laagste meubels door (tot 9,5 centimeter hoogte) en is het voorzien van verschillende AI-functies, waardoor er geavanceerde vuilherkenning en obstakelvermijding is middels een drievoudig camerasysteem. Het basisstation van het Pro-model kan met 80 graden heet water dweilen en met de smart-modus kan de watertemperatuur en herwascycli aangepast worden op basis van de vuilsensoren.

Bij de Xiaomi Vacuum 5 beschikt over een andere soort obstakelvermijding. Het basisstation ondersteunt aanpasbare watertemperaturen, zelfreinigende bakken en twee uur durende heteluchtdroging van de moppen. Beide modellen bieden een verlengbare dweilarm en zijborstel en volgens Xiaomi moet dit zorgen voor een hoekdekking van 100 procent. De 5200 mAh batterij moet garant staan voor 140 minuten gebruikstijd. De robotstofzuigers krijgen integratie voor Alexa en Google Assistent en kunnen bediend worden via de Xiaomi Smart Home app. De prijs van de Xiaomi Robot Vacuum 5 komt uit op 649,99 euro, en 799,99 euro voor het Pro-model.

De nieuwe producten zijn vanaf vandaag verkrijgbaar, onder andere bij Bol.com.