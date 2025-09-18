Xiaomi 15T lekt uit: dit zijn de specificaties

Volgende week zullen we de officiële aankondiging krijgen van de Xiaomi 15T-serie. De Xiaomi 15T is nu opgedoken in het geruchtencircuit. Specificaties van de nieuwe smartphone liggen daarmee op straat.

Xiaomi 15T onthult zichzelf

De nieuwe Xiaomi 15T heeft zichzelf alvast onthuld. De nieuwe smartphone zal in het kader van de Xiaomi 15T-serie aangekondigd worden op 24 augustus, in de Duitse stad München. In een uitgelekte foto is het schermfolie te zien, waarop ook de belangrijkste specificaties van de smartphone worden uitgelicht. De T-modellen van Xiaomi moeten een goede combinatie bieden van prijs en prestaties.

De smartphone draait op de MediaTek Dimensity 8400-Ultra, dezelfde chipset die je ook terugvindt in de Poco X7 Pro. Wat verder meteen opvalt, is het 6,83 inch display met een verversingssnelheid van 120 Hz. Dat is een duidelijke stap omhoog ten opzichte van de 6,67 inch van zowel de Poco X7 Pro als de vorige Xiaomi 14T.

Accu en camera

De 5500 mAh-batterij is 500 mAh groter dan die van de 14T. Opladen kan met 67W snelladen, wat ruim voldoende is om de telefoon in korte tijd weer bruikbaar te maken. Vergeleken met sommige Poco-modellen is de batterij wel iets kleiner. Hoewel er nog geen bevestigde details zijn over de sensoren, is duidelijk dat Xiaomi opnieuw kiest voor Leica Summilux-lenzen. Daarmee lijkt het merk de samenwerking met Leica voort te zetten.

15T Pro in aantocht

Naast dit model verschijnt er ook een Xiaomi 15T Pro. Uit gegevens in de Geekbench-database blijkt dat dit toestel draait op de Dimensity 9400+, dezelfde krachtige chip die gebruikt werd in de Redmi K80 Ultra. Daarmee positioneert Xiaomi de Pro-versie dichter bij de high-end markt.

De officiële lancering staat gepland voor 24 september 2025. DroidApp zal je hiervan op de hoogte houden.

De foto bovenaan het artikel toont de Xiaomi 14T