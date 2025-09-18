Close Menu
    donderdag 18 september
    Trending
    Xiaomi 14T serie teaser header
    Nieuws

    Xiaomi 15T lekt uit: dit zijn de specificaties

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Volgende week zullen we de officiële aankondiging krijgen van de Xiaomi 15T-serie. De Xiaomi 15T is nu opgedoken in het geruchtencircuit. Specificaties van de nieuwe smartphone liggen daarmee op straat.

    Xiaomi 15T onthult zichzelf

    De nieuwe Xiaomi 15T heeft zichzelf alvast onthuld. De nieuwe smartphone zal in het kader van de Xiaomi 15T-serie aangekondigd worden op 24 augustus, in de Duitse stad München. In een uitgelekte foto is het schermfolie te zien, waarop ook de belangrijkste specificaties van de smartphone worden uitgelicht. De T-modellen van Xiaomi moeten een goede combinatie bieden van prijs en prestaties.

    Xiaomi 15T lek

    De smartphone draait op de MediaTek Dimensity 8400-Ultra, dezelfde chipset die je ook terugvindt in de Poco X7 Pro. Wat verder meteen opvalt, is het 6,83 inch display met een verversingssnelheid van 120 Hz. Dat is een duidelijke stap omhoog ten opzichte van de 6,67 inch van zowel de Poco X7 Pro als de vorige Xiaomi 14T.

    Accu en camera

    De 5500 mAh-batterij is 500 mAh groter dan die van de 14T. Opladen kan met 67W snelladen, wat ruim voldoende is om de telefoon in korte tijd weer bruikbaar te maken. Vergeleken met sommige Poco-modellen is de batterij wel iets kleiner. Hoewel er nog geen bevestigde details zijn over de sensoren, is duidelijk dat Xiaomi opnieuw kiest voor Leica Summilux-lenzen. Daarmee lijkt het merk de samenwerking met Leica voort te zetten.

    15T Pro in aantocht

    Naast dit model verschijnt er ook een Xiaomi 15T Pro. Uit gegevens in de Geekbench-database blijkt dat dit toestel draait op de Dimensity 9400+, dezelfde krachtige chip die gebruikt werd in de Redmi K80 Ultra. Daarmee positioneert Xiaomi de Pro-versie dichter bij de high-end markt.

    De officiële lancering staat gepland voor 24 september 2025. DroidApp zal je hiervan op de hoogte houden.

    De foto bovenaan het artikel toont de Xiaomi 14T

    Via X

    Delen

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Gerelateerde berichten

    Xiaomi 17 Pro en Pro Max krijgen Magic Back Screen: zo ziet het eruit
    Xiaomi 17 Pro en Pro Max krijgen Magic Back Screen: zo ziet het eruit17/09/2025
    Xiaomi bewandelt Apple-pad en skipt Xiaomi 16-modellen
    Xiaomi bewandelt Apple-pad en skipt Xiaomi 16-modellen16/09/2025
    Xiaomi kondigt HyperOS 3.0 aan: nieuwe skin gebaseerd op Android 16
    Xiaomi kondigt HyperOS 3.0 aan: nieuwe skin gebaseerd op Android 1629/08/2025
    Xiaomi heeft 24 september nieuwe aankondiging: Xiaomi 15T-serie
    Xiaomi heeft 24 september nieuwe aankondiging: Xiaomi 15T-serie10/09/2025

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
    Altijd op de hoogte blijven? Meld je aan voor de dagelijkse DroidApp nieuwsbrief!
    Aanmelden
    © 2014 – 2025 DroidApp