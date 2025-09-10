Xiaomi heeft 24 september nieuwe aankondiging: Xiaomi 15T-serie

De Duitse stad München staat eind deze maand weer in de spotlights door Xiaomi. De fabrikant heeft een nieuwe aankondiging gepland staan op 24 september. Wat kunnen we die dag verwachten? In ieder geval ligt er weer een nieuwe focus op de camera.

Xiaomi 15T aankondiging op 24 september

Op 24 september heeft Xiaomi een nieuwe persconferentie gepland staan in de Duitse stad München. Die stad heeft eerder ook al in de spotlights gestaan bij Xiaomi-aankondigingen. Doorgaans worden hier door het merk de nieuwe T-serie toestellen gepresenteerd. De datum is bevestigd, en duidelijk is ook dat het merk de nieuwe Xiaomi 15T-serie zal presenteren. Het merk zal hier ook weer de focus leggen op de camera, en dat belooft veel. Met de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra wist het merk al de nodige hoge ogen te gooien. Zo lieten we ook zien in de Xiaomi 15 en 15 Ultra camera-vergelijking.

Naar verluidt laat Xiaomi hier de Xiaomi 15T en Xiaomi 15T Pro zien; het lijkt niet te zijn dat er een Xiaomi 15T Ultra onderweg is. In de slogan die de fabrikant deelt staat de tekst ‘Far closer’. Oftewel datgene dat ver weg is, dichterbij komt. We vermoeden dat we de nodige verbeteringen terug gaan zien met zoomen met de camera. Specificaties zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Xiaomi weer samenwerkt met Leica om de beste camerakwaliteit te bieden. In onze Xiaomi 15 Ultra review en ook in de Xiaomi 15 review waren we erg enthousiast over de camera.

We zijn dan ook benieuwd waar Xiaomi mee komt. Op 24 september komen we het te weten; DroidApp zal je hiervan op de hoogte houden.