    woensdag 10 september
    Xiaomi 15 Ultra header
    Nieuws

    Xiaomi heeft 24 september nieuwe aankondiging: Xiaomi 15T-serie

    Stefan Hage

    De Duitse stad München staat eind deze maand weer in de spotlights door Xiaomi. De fabrikant heeft een nieuwe aankondiging gepland staan op 24 september. Wat kunnen we die dag verwachten? In ieder geval ligt er weer een nieuwe focus op de camera.

    Xiaomi 15T aankondiging op 24 september

    Op 24 september heeft Xiaomi een nieuwe persconferentie gepland staan in de Duitse stad München. Die stad heeft eerder ook al in de spotlights gestaan bij Xiaomi-aankondigingen. Doorgaans worden hier door het merk de nieuwe T-serie toestellen gepresenteerd. De datum is bevestigd, en duidelijk is ook dat het merk de nieuwe Xiaomi 15T-serie zal presenteren. Het merk zal hier ook weer de focus leggen op de camera, en dat belooft veel. Met de Xiaomi 15 en Xiaomi 15 Ultra wist het merk al de nodige hoge ogen te gooien. Zo lieten we ook zien in de Xiaomi 15 en 15 Ultra camera-vergelijking.

    Xiaomi 24 september 2025

    Naar verluidt laat Xiaomi hier de Xiaomi 15T en Xiaomi 15T Pro zien; het lijkt niet te zijn dat er een Xiaomi 15T Ultra onderweg is. In de slogan die de fabrikant deelt staat de tekst ‘Far closer’. Oftewel datgene dat ver weg is, dichterbij komt. We vermoeden dat we de nodige verbeteringen terug gaan zien met zoomen met de camera. Specificaties zijn nog niet bekend. Wel is duidelijk dat Xiaomi weer samenwerkt met Leica om de beste camerakwaliteit te bieden. In onze Xiaomi 15 Ultra review en ook in de Xiaomi 15 review waren we erg enthousiast over de camera.

    Xiaomi 15T Pro sample

    We zijn dan ook benieuwd waar Xiaomi mee komt. Op 24 september komen we het te weten; DroidApp zal je hiervan op de hoogte houden.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    DroidApp

    DroidApp on Google Play
