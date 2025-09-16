Close Menu
    dinsdag 16 september
    Nieuws

    Xiaomi bewandelt Apple-pad en skipt Xiaomi 16-modellen

    Stefan Hage

    Er komen geen modellen in de Xiaomi 16-serie, zo blijkt uit berichtgeving van Xiaomi zelf. Het merk kiest ervoor om volledig het Apple-pad te bewandelen. Ook de naamvoering van het Amerikaanse merk worden voor het gemak gebruikt.

    Xiaomi gaat op Apple-tour

    Apple heeft blijkbaar voor het Chinese Xiaomi voor veel inspiratie gezorgd. Zoveel inspiratie dat het merk de complete naamvoering over gaat nemen. Notabene Xiaomi-president Lu Weibing laat op Weibo weten dat het afziet van het uitbrengen van de Xiaomi 16-serie. Om nog beter te kunnen concurreren kiest het merk ervoor om binnenkort ook de Xiaomi 17-modellen uit te brengen. Op die manier hoopt het merk dat consumenten Xiaomi-toestellen beter kunnen vergelijken met dat van Apple. Het zou niet logisch zijn om het cijfer ’16’ aan deze toestellen te hangen.

    Xiaomi 17

    Dat is niet de enige overeenkomst die Xiaomi in petto heeft. Het merk neemt ook de rest van de namen over van Apple. Zo lijkt het erop dat er geen Xiaomi 17 Ultra komt. In de post van de president laat het bedrijf weten dat er drie modellen worden uitgebracht in de Xiaomi 17-serie. Dit zijn de Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro en Xiaomi 17 Pro Max. Namen die al langer gebruikt worden door Apple. Hierbij zou de 17 Pro een echt vlaggenschip zijn in een compact jasje. De Pro Max zou het krachtigste vlaggenschip worden in de industrie, zo belooft het bedrijf. De smartphones krijgen de nieuwe Snapdragon 8 Extreme Edition aan boord, ook wel bekend als de Snapdragon 8 Gen 5. Volgens geruchten zou de Xiaomi 17 Pro Max een 7500 mAh batterij krijgen, en er gaan foto’s rond van een toestel met een tweede scherm.

    Opvallend is dat het merk de nieuwe smartphones nog deze maand wil laten zien aan het publiek. Hierbij zal het gaan om een aankondiging voor thuisland China. Xiaomi heeft volgende week eerst nog een aankondiging in München, zo liet het merk eerder weten. Daar krijgen we de nieuwe Xiaomi 15T-modellen te zien.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

