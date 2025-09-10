Close Menu
    woensdag 10 september
    ‘Xiaomi 16 lek onthult terugkeer van tweede beeldscherm’

    Het lijkt erop dat het tweede scherm, aan de achterkant van de Xiaomi-smartphone terugkomt. De fabrikant komt in het nieuws met de nieuwe Xiaomi 16-serie, en mogelijk komt daar de gimmick van de Xiaomi 11 Ultra weer terug.

    Xiaomi 16 Pro Max met tweede beeldscherm?

    Vandaag schreven we over de nieuwe Xiaomi 15T en 15T Pro aankondiging, die gepland staat voor 24 september. Nu gaan er al weer geruchten rond over een nieuwe smartphoneserie van het merk. De nieuwe Xiaomi 16-serie zou onder andere bestaan uit de nieuwe Xiaomi 16 Pro Max. Deze nieuwe telefoon is nu te zien in het geruchtencircuit.

    Als de geruchten en de foto’s kloppen, dan zal de telefoon een oude bekende functie terugkrijgen. Enkele jaren geleden verscheen de Xiaomi 11 Ultra, met een tweede scherm in de cameramodule. Afgaande op de tot nu toe bekende informatie, krijgt het nieuwe toestel uit de Xiaomi 16-serie deze functie ook, en heeft Xiaomi dus gewerkt aan een terugkeer van de functie.

    Xiaomi 16 Pro Max leak

    Leaker Ishan Agarwal maakt melding van de terugkeer van de functie, maar we zien het helaas nog niet werkend. Het is dus ook mogelijk dat Xiaomi kiest voor de Apple-stijl designtaal en dat het tweede scherm dus achterwege blijft. Het tweede scherm kan je bijvoorbeeld het beeld van de camera spiegelen, maar ook de tijd en datum laten zien, een mediaspeler bieden en oproepen laten aannemen.

    Xiaomi 16 Pro Max leak 2

    Of we de functie inderdaad terug gaan zien op de Xiaomi 16 Pro Max, dat is nog even wachten, maar de geruchtenmolen draait inmiddels!

