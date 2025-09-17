Close Menu
    woensdag 17 september
    Xiaomi Magic Back Screen header
    Nieuws

    Xiaomi 17 Pro en Pro Max krijgen Magic Back Screen: zo ziet het eruit

    Stefan HageDoor Geen reacties2 minuten leestijd

    Een tweede scherm, en dat wel aan de achterkant van de smartphone. De functie is onderweg naar de nieuwste toestellen van Xiaomi. We gaan de feature terugzien op de Xiaomi 17 Pro en Pro Max, en op een video is de werking te zien.

    Xiaomi 17 Pro-modellen krijgen secundair scherm

    Met het nieuwe “Magic Back Screen” krijgen gebruikers van de Xiaomi 17 Pro en Xiaomi 17 Pro Max een tweede scherm. Deze zal geïntegreerd zijn in het verhoogde cameragedeelte. Van de week werd al bekend dat Xiaomi het Apple-pad inslaat, de 16-modellen skipt en de naamvoering aanpast op die van Apple. Zelfs het design van de nieuwe toestellen doet een beetje denken aan de Xiaomi 17 Pro-modellen, zo blijkt uit de foto’s die nu zijn verschenen.

    Het tweede scherm, dat aan de achterkant van de smartphone zit, biedt de weergave van verschillende schermen. Zo kan het de klok laten zien, maar ook afbeeldingen. Het display kan ook gebruikt worden als camerazoeker. Bij de eerder verschenen Xiaomi Mi 11 Ultra zagen we ook een tweede scherm, waarop je bijvoorbeeld ook meldingen kan lezen. Het is goed mogelijk dat dit ook op het nieuwe model mogelijk is. Het scherm loopt door om de cameramodule.

    Xiaomi 17 Pro Magic Back Screen

    Opvallend is dat de focus van Xiaomi stiekem al op de Xiaomi 17-serie wordt gelegd, welke later deze maand verschijnt in China. In Europa krijgen we eerst de introductie van de Xiaomi 15T-serie. Dat doet vermoeden dat de 17-modellen pas op een later moment voor Europa aangekondigd worden.

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    
