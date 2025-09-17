Xiaomi 17 Pro en Pro Max krijgen Magic Back Screen: zo ziet het eruit

Een tweede scherm, en dat wel aan de achterkant van de smartphone. De functie is onderweg naar de nieuwste toestellen van Xiaomi. We gaan de feature terugzien op de Xiaomi 17 Pro en Pro Max, en op een video is de werking te zien.

Xiaomi 17 Pro-modellen krijgen secundair scherm

Met het nieuwe “Magic Back Screen” krijgen gebruikers van de Xiaomi 17 Pro en Xiaomi 17 Pro Max een tweede scherm. Deze zal geïntegreerd zijn in het verhoogde cameragedeelte. Van de week werd al bekend dat Xiaomi het Apple-pad inslaat, de 16-modellen skipt en de naamvoering aanpast op die van Apple. Zelfs het design van de nieuwe toestellen doet een beetje denken aan de Xiaomi 17 Pro-modellen, zo blijkt uit de foto’s die nu zijn verschenen.

Het tweede scherm, dat aan de achterkant van de smartphone zit, biedt de weergave van verschillende schermen. Zo kan het de klok laten zien, maar ook afbeeldingen. Het display kan ook gebruikt worden als camerazoeker. Bij de eerder verschenen Xiaomi Mi 11 Ultra zagen we ook een tweede scherm, waarop je bijvoorbeeld ook meldingen kan lezen. Het is goed mogelijk dat dit ook op het nieuwe model mogelijk is. Het scherm loopt door om de cameramodule.

Opvallend is dat de focus van Xiaomi stiekem al op de Xiaomi 17-serie wordt gelegd, welke later deze maand verschijnt in China. In Europa krijgen we eerst de introductie van de Xiaomi 15T-serie. Dat doet vermoeden dat de 17-modellen pas op een later moment voor Europa aangekondigd worden.