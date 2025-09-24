Xiaomi 15T aankondiging: volg de livestream vanuit München

Terwijl de meeste mensen in oktober naar München gaan voor het Oktoberfest, is er meer te beleven. Zo zitten wij in de Duitse stad voor de aankondiging van Xiaomi. Wil je niets missen van de aankondiging, zoals van de Xiaomi 15T-serie, dan kun je hier de livestream volgen.

De Duitse stad München staat deze tijd in het teken van het Oktoberfest… en van de aankondiging van Xiaomi. De Chinese fabrikant heeft een aankondiging vandaag gepland staan, en hier zullen we meerdere nieuwe producten gaan zien. Uiteraard gaan we hier de nieuwe Xiaomi 15T en de Xiaomi 15T Pro zien; twee smartphones waarbij het weer grotendeels om de camera zal draaien. Eerder doken de specs al op.

Er gaan geruchten dat Xiaomi hier nog meer zal laten zien. Zo spreken berichten over de nieuwe OpenWear buis, een nieuwe smartwatch in de vorm van de Watch S4 en de Band 10. De fabrikant zou in de Redmi-reeks een nieuwe tablet willen presenteren. Alle details zullen we over een aantal uur te horen krijgen. Hierboven kun je vanaf 14:00 uur Nederlandse tijd de livestream bekijken. Kun je de livestream niet kijken, geen nood. DroidApp is voor je in München om verslag te doen van de aankondiging van Xiaomi.

De foto bovenaan het artikel toont de Xiaomi 12T Pro