    woensdag 8 april
    Xiaomi 15T aankondiging: volg de livestream vanuit München

    Stefan Hage

    Terwijl de meeste mensen in oktober naar München gaan voor het Oktoberfest, is er meer te beleven. Zo zitten wij in de Duitse stad voor de aankondiging van Xiaomi. Wil je niets missen van de aankondiging, zoals van de Xiaomi 15T-serie, dan kun je hier de livestream volgen.

    Livestream van Xiaomi 15T-aankondiging

    De Duitse stad München staat deze tijd in het teken van het Oktoberfest… en van de aankondiging van Xiaomi. De Chinese fabrikant heeft een aankondiging vandaag gepland staan, en hier zullen we meerdere nieuwe producten gaan zien. Uiteraard gaan we hier de nieuwe Xiaomi 15T en de Xiaomi 15T Pro zien; twee smartphones waarbij het weer grotendeels om de camera zal draaien. Eerder doken de specs al op.

    Er gaan geruchten dat Xiaomi hier nog meer zal laten zien. Zo spreken berichten over de nieuwe OpenWear buis, een nieuwe smartwatch in de vorm van de Watch S4 en de Band 10. De fabrikant zou in de Redmi-reeks een nieuwe tablet willen presenteren. Alle details zullen we over een aantal uur te horen krijgen. Hierboven kun je vanaf 14:00 uur Nederlandse tijd de livestream bekijken. Kun je de livestream niet kijken, geen nood. DroidApp is voor je in München om verslag te doen van de aankondiging van Xiaomi.

    De foto bovenaan het artikel toont de Xiaomi 12T Pro

    Sinds 2009 ben ik actief als journalist in de wereld van mobiele technologie. Als oprichter van DroidApp.nl in 2014 breng ik niet alleen nieuws, maar vertaal ik ook mijn passie voor Android in begrijpelijke artikelen en reviews aangevuld met een van mijn andere passies, fotografie. In het bezit van meerdere Android smartphones.

    Lees ook

    Xiaomi 15T lekt uit: dit zijn de specificaties
    Xiaomi 15T lekt uit: dit zijn de specificaties18/09/2025
    Xiaomi heeft 24 september nieuwe aankondiging: Xiaomi 15T-serie
    Xiaomi heeft 24 september nieuwe aankondiging: Xiaomi 15T-serie10/09/2025
    Xiaomi bewandelt Apple-pad en skipt Xiaomi 16-modellen
    Xiaomi bewandelt Apple-pad en skipt Xiaomi 16-modellen16/09/2025
    Xiaomi kondigt HyperOS 3.0 aan: nieuwe skin gebaseerd op Android 16
    Xiaomi kondigt HyperOS 3.0 aan: nieuwe skin gebaseerd op Android 1629/08/2025

